María Corina Machado, sobre la postura del Gobierno español con Venezuela: "La historia juzgará lo que ha faltado"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz, ha agradecido este viernes el apoyo recibido de parte del pueblo español y representantes de "todos los partidos políticos", pero ha lamentado la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Con relación al gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado".

"Pero ha habido otros países y Gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela. Esto no es defender un movimiento o liderazgo, no es un tema de partidos políticos, es un tema que trasciende las diferencias de orden doctrinario e ideológico. Estamos luchando por la libertad, la democracia por la justicia por la verdad", ha expresado la referente política en una rueda de prensa en Noruega.

En esa comparecencia, Machado, que no pudo asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 pero logró llegar a Oslo horas después tras conseguir dejar Venezuela con el apoyo de Estados Unidos, ha agradecido al pueblo español y a los medios de comunicación su apoyo y a miembros de todas las formaciones políticas.

"(Queremos agradecer) al Congreso y a representantes de todos los partidos, porque al final tenemos grandes amigos y gente que queremos mucho a lo largo de todo el espectro ideológico en España", ha indicado.

En las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, con el 51,20% de los votos, Nicolás Maduro venció a su opositor Edmundo González Urrutia. La Comisión Nacional Electoral (CNE) validó los resultados, pero las actas oficiales nunca se hicieron públicas. La oposición denunció la votación como fraudulenta y la comunidad internacional cuestionó sus resultados. Inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular, Machado, que hasta su viaje a Oslo llevaba varios meses viviendo en la clandestinidad en su país, apoyó en esa campaña electoral de González.

En noviembre del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con 177 a favor del PP, Vox, UPN, CC y el PNV, 164 en contra y una abstención, la de José Luis Ábalos. Con ese reconocimiento, el Congreso exigía no solo el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también instó al Ejecutivo a liderar este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tomara posesión como presidente venezolano. También reclamaba que se exija al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos. Aunque al día siguiente de esa votación Sánchez llegó a recibir a González en una visita privada en la Moncloa, el Gobierno no ha llegado a reconocerle como presidente. El opositor había llegado pocos días antes a Madrid a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española a petición propia tras haber estado escondido en la residencia del embajador español en Caracas, con la intención de pedir asilo. "Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos", aseguró entonces Sánchez en su cuenta de X. "España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela", agregó. Sánchez había explicado que España no reconocería por el momento la victoria de González en Venezuela pero trabajaría por la unidad en la Unión Europea que permitiera un margen de mediación hasta fin de ese año, 2024, y encontrar así una salida que vehiculara la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Y señaló que el Gobierno fue claro al haber pedido en todo momento la publicación de las actas electorales de las elecciones presidenciales. El Gobierno de España tampoco reconoció la victoria de Maduro y no envió ningún representante a la toma de posesión como presidente en enero pasado.

Sánchez considera "inaceptables" los ataques perpetrados por Estados Unidos La llegada de María Corina Machado a Oslo se ha dado en momentos de fuerte tensión en Venezuela, por el enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas del país. Desde septiembre pasado, el país norteamericano ha matado a 87 personas en más de una veintena de ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental. Un operativo que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que ha tensado la cuerda con Venezuela. Maduro es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump. Mientras Trump sigue insistiendo con que pronto se dará también una intervención militar por tierra, el presidente del país caribeño niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. En una entrevista publicada este viernes en la revista italiana L'Espresso, el presidente del Gobierno tilda de "inaceptables" los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, y ha considerado que son "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional. "Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", remarca, y considera que "el cuestionamiento del Derecho Internacional es, una vez más, preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se habla de dobles raseros".

"No me pronuncio sobre los Nobel" En octubre pasado, el comité noruego del Nobel anunció que otorgaría el galardón a Machado "por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Sánchez no felicitó a Machado por el reconocimiento y en una entrevista en la Cadena Ser aseguró que "nunca" se pronuncia sobre los Premios Nobel.