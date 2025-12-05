EE.UU. lanza un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a cuatro personas
- Un almirante estadounidense niega haber ordenado matar a los supervivientes del ataque a una lancha en septiembre
- Desde el pasado septiembre, el país se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas
La lista de los ataques de Trump a supuestas narcolanchas sobre aguas internacionales continúa creciendo. El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este mismo jueves en aguas del Pacífico.
El ataque se habría producido en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.
"El 4 de diciembre [...] la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", ha señalado a través de la red social X sobre una acción que ha matado a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".
Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.
Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".
Hegseth se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un primer disparo.
El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo a sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.
A estos ataques en mar podrían sumarse algunos en tierra, según apuntó Trump esta semana. El republicano aseguró que "muy pronto" comenzarán las operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.
Se investiga la legalidad de las operaciones
Este mismo jueves, el almirante estadounidense Frank Bradley ha comparecido en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.
Con relación a la polémica que salpica a Hegseth, Bradley ha negado este jueves haber dado la orden de matar a los supervivientes del primer ataque estadounidense contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre en el Caribe, según ha afirmado a periodistas el senador republicano Tom Cotton.
Cotton, presente en el encuentro, ha respaldado al almirante, afirmando que él habría ordenado "múltiples ataques". En contraste, el demócrata Jim Himes ha calificado lo visto como "una de las cosas más inquietantes" de su vida, sosteniendo que en el vídeo del segundo ataque "dos personas en peligro son asesinadas por Estados Unidos".
Trump ha afirmado que el Pentágono difundirá ese vídeo y ha restado importancia al asunto, al igual que el secretario de Guerra. Según NBC News, un funcionario de Defensa ha detallado que el almirante consideró a los dos supervivientes como "narcoterroristas" y, por tanto, objetivos militares legítimos.
Ya son varias las investigaciones legales abiertas contra la lucha de Trump que hablan de posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.
La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que califican como "líder".
El gobernante venezolano niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. Por su parte, el dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu ha afirmado este jueves a Efe que la presión estadounidense está ejerciendo sobre el Gobierno venezolano ha hecho que "el régimen entienda que sus opciones son cada vez menos".
Mientras, cada vez más aerolíneas se suman a la suspensión de sus actividad en el espacio aéreo venezolano. Este jueves, las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa y Boliviana de Aviación han optado por una suspensión temporal de sus operaciones.