Trump dice que "muy pronto" comenzarán los ataques por tierra contra narcotraficantes en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha remarcado este martes que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, en medio de la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro por el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental que ha dejado más de 80 muertos desde septiembre.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", ha dicho el mandatario a los medios durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, en Washington.

El líder republicano ha aseverado que "cientos de miles de personas" han muerto en Estados Unidos por culpa de las drogas. "Son cifras que están ahí y ahora han bajado porque estamos atacando estas embarcaciones", ha sentenciado.

Y ha agregado: "No vamos a permitir que esta gente llegue a nuestro país. Yo les llamo animales en muchas ocasiones porque son peores que los animales. Llegan a nuestro país, destruyen nuestro país, atraviesan las fronteras, la gente les deja pasar como si no pasara nada".

Petro: "no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar" En su intervención de este martes, Trump también ha nombrado a Colombia y ha advertido que cualquier país que produzca y trafique droga hacia EE.UU. "está sujeto a ataques". "He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", ha aseverado. Una afirmación que no ha tardado en tener respuesta por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro: "Venga señor Trump a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU", ha escrito en su cuenta de X. "Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia", ha concluido. Aunque la tensión es menor que con Maduro, Trump llegó a llamar a Petro meses atrás "líder del narcotráfico", "un matón y un mal tipo" y le acusó de fabricar "muchas drogas". ““ En menos de tres meses, Estados Unidos ha matado a 83 personas en más de una veintena de ataques aéreos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga en el Caribe y el Pacífico oriental cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia. Un inédito operativo militar que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que ha tensado la cuerda principalmente con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump. El gobernante venezolano niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. El presidente estadounidense, Donald Trump, encabeza una reunión de gabinete en la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (dcha) AP /Julia Demaree Nikhinson

Polémica por posible "crimen de guerra" El diario The Washington Post publicó el 28 de noviembre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó verbalmente "matar a todos" los ocupantes de las embarcaciones del primero de los ataques a presuntas narcolanchas, el pasado 2 de septiembre frente a la costa de Trinidad. Según el diario, que citó varias fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en una lancha con 11 personas a bordo, los mandos vieron que dos tripulantes habían sobrevivido y se aferraban a los restos de la embarcación. El comandante ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, informó Efe, siempre según The Washington Post. Varios legisladores demócratas advirtieron de que esto podría constituir un "crimen de guerra" y un comité del Senado de EE.UU. investigará lo sucedido. Consultado al respecto, Trump ha dicho este martes que no tiene información al respecto y que confía en Hegseth, quien también ha comparecido ante la prensa y ha asegurado que no vio supervivientes al monitorear al ataque en ese operativo y criticado a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad". 01.11 min Trump reúne al Consejo de Seguridad para decidir sobre Venezuela Ya el lunes, la portavoz de la Casa Blanca consideró "verdadera" la afirmación de que Hegseth no dio directamente la orden, y defendió que el controvertido ataque "tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados". "El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos", dijo Leavitt. "El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos", agregó.