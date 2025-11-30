Maduro anuncia un "plan especial" para el retorno de los venezolanos varados por la suspensión de vuelos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado un "plan especial" para que puedan volver los venezolanos varados por la suspensión de vuelos generada tras la advertencia de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio caribeño.

"El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", ha señalado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofrecer mayores detalles.

Además, Rodríguez ha indicado que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para "el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". Mientras, y en pleno despliegue militar de Estados Unidos, la aviación Bolivariana ha exhibido cazas fuera de servicio con motivo de su 105 aniversario.

El anuncio en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar por completo el espacio aéreo venezolano supone más presión sobre el régimen de Caracas, con buques y aeronaves estadounidenses desplegados en el Caribe en niveles que no se veían desde hace décadas. No se descarta una intervención contra el país latinoamericano.

Delcy Rodríguez ha continuado su mensaje alegando que "el Gobierno de EE.UU. complace la solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela", al referirse a la dirigente opositora y premio Nobel de paz 2025, actualmente en la clandestinidad. La entrega del galardón está prevista para el próximo 10 de diciembre en Oslo, la capital de Noruega.

Una de las consecuencias de los últimos movimientos de Trump es la suspensión continuada vuelos a Venezuela, que ha dejado sin viaje a decenas de pasajeros. Muchos llevan días en el aeropuerto de Barajas en Madrid esperando una solución que no llega.

01.20 min Crece la incertidumbre en Barajas ante la imposibilidad de volar a Venezuela

El Gobierno venezolano ha denunciado también este domingo durante la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.

"Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión situación es contraria la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y del mercado mundial", ha afirmado Delcy Rodríguez durante la reunión en un mensaje firmado por Maduro.