Maduro anuncia un "plan especial" para el retorno de los venezolanos varados por la suspensión de vuelos
- Trump advirtió este sábado a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado
- El régimen chavista ha denunciado que EE.UU. "pretende apoderarse" de sus reservas de petróleo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado un "plan especial" para que puedan volver los venezolanos varados por la suspensión de vuelos generada tras la advertencia de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio caribeño.
"El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", ha señalado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofrecer mayores detalles.
Además, Rodríguez ha indicado que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para "el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". Mientras, y en pleno despliegue militar de Estados Unidos, la aviación Bolivariana ha exhibido cazas fuera de servicio con motivo de su 105 aniversario.
El anuncio en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar por completo el espacio aéreo venezolano supone más presión sobre el régimen de Caracas, con buques y aeronaves estadounidenses desplegados en el Caribe en niveles que no se veían desde hace décadas. No se descarta una intervención contra el país latinoamericano.
Delcy Rodríguez ha continuado su mensaje alegando que "el Gobierno de EE.UU. complace la solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela", al referirse a la dirigente opositora y premio Nobel de paz 2025, actualmente en la clandestinidad. La entrega del galardón está prevista para el próximo 10 de diciembre en Oslo, la capital de Noruega.
Una de las consecuencias de los últimos movimientos de Trump es la suspensión continuada vuelos a Venezuela, que ha dejado sin viaje a decenas de pasajeros. Muchos llevan días en el aeropuerto de Barajas en Madrid esperando una solución que no llega.
El Gobierno venezolano ha denunciado también este domingo durante la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.
"Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión situación es contraria la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y del mercado mundial", ha afirmado Delcy Rodríguez durante la reunión en un mensaje firmado por Maduro.
Un mensaje de alerta que es una amenaza
Trump advirtió este sábado a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado, mensaje que se sumó a un aviso difundido hace una semana por autoridades estadounidenses. El mandatario republicano no tiene la potestad de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, pero sí puede impedir que las aerolíneas nacionales se dirijan hacia allí.
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.
El Ejecutivo de Maduro denunció "ante el mundo", en un comunicado publicado por la Cancillería, que tales afirmaciones de Trump "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha preguntado este domingo de forma retórica a Trump bajo qué norma del derecho internacional advirtió a pilotos y aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y ha denunciado que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.
"Quiero saber bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación", ha expresado Petro en un mensaje publicado en X, en el que dice que habla como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Petro ha recalcado "que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero", puesto que de ser así "se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de 'derecho internacional'".
El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela.
Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país. El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo, revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.
Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país. Sin embargo, el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, ha anunciado que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela.