Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela por la situación en el país

Iberia ha cancelado este sábado sus vuelos comerciales a Venezuela, el primero de los cuales estaba previsto para este lunes, e irá evaluando la situación en el país para decidir cuándo retoma sus operaciones, han informado fuentes de la compañía a RTVE. Tanto Air Europa como Plus Ultra mantienen sus itinerarios hasta el momento.

La aerolínea española operaba hasta ahora cinco vuelos semanales a Caracas. El viernes y el domingo eran los únicos días que no había programados vuelos. Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela tras el aviso que emitió la víspera la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar el país caribeño.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela como parte de la operación 'Lanza del Sur' para luchar contra el narcotráfico, que deja ya más de 80 muertos a través de bombardeos contra supuestas narcolanchas.

Esta próxima madrugada la Casa Blanca va a declarar como organización terrorista al que ha llamado "Cártel de los Soles", que considera que está dirigido por altos cargos del gobierno venezolano, incluido Nicolás Maduro.

Otras aerolíneas que han cancelado sus vuelos La aerolínea portuguesa TAP también ha decidido cancelar sus vuelos: uno programado para este sábado y otro para este martes. Una fuente oficial de TAP ha indicado a Efe que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, "en conformidad con las recomendaciones internacionales". Igualmente, ha anulado sus vuelos Avianca. "Cancelamos los vuelos de hoy por ajustes operacionales y estamos evaluando la situación como todas las aerolíneas", ha dicho a Efe una fuente de la aerolínea colombiana, que tiene dos vuelos diarios de Bogotá a Caracas. Por su parte, la brasileña Gol ha cancelado, "por el momento", sus vuelos a Caracas programados para este fin de semana. Gol tenía previsto un vuelo este sábado desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de São Paulo, hacia la capital de Venezuela y otro más el domingo. La aerolínea ha informado a los pasajeros con billetes que pueden "reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o pedir el reembolso directamente". No obstante, la aerolínea venezolana Avior mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales. "Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad", informó este sábado el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X. La colombiana Wingo también mantiene sus operaciones con normalidad.

La FAA advirtió del "deterioro de la situación de seguridad" La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió la víspera la FAA de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región". En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental. "Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto. "Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región. ¿Qué se sabe del despliegue militar y los ataques de EE.UU. frente a las costas de Venezuela y Colombia? DatosRTVE La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos. Sin embargo, este sábado el Gobierno venezolano ha dado a conocer las cartas que ha recibido por parte de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados del chavismo, quienes han ratificado su apoyo al presidente, Nicolás Maduro, en momentos en los que el líder chavista denuncia como "amenaza" el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe. ““