Sorteo de octavos de la Copa del Rey, en directo en vídeo hoy

Este miércoles 7 de enero de 2026 se celebra el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde los cinco equipos de Segunda División esperan un rival de Primera División, entre ellos, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, equipos que disputan la Supercopa de España en Arabia Saudí, del 7 al 11 de enero.

En el primer sorteo de 2026, a partir de las 13.00 (hora peninsular española), conoceremos los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey con 5 equipos de Segunda División: RC Deportivo, CyD Leonesa, Real Racing Club de Santander, Albacete Balompié y Burgos CF.

Serán, por tanto, once equipos de Primera División: Elche CF, Real Sociedad, Valencia CF, FC Barcelona, Atlético de Madrid, CA Osasuna, Deportivo Alavés, Real Madrid CF, CA Osasuna, Real Betis Balompié y cinco de Segunda: Real Club Deportivo, Real Racing Club de Santander, Burgos CF, Cultural Leonesa y Albacete Balompié.

No será un sorteo puro, ya que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, del 7 al 11 de enero en Arabia Saudí, se enfrentarán a uno de los cinco equipos de Segunda División, y lo harán en campo contrario en la penúltima ronda eliminatoria que se disputa a partido único los días 13,14 y 15 de enero.

Los condicionantes del sorteo son que los protagonistas de la Supercopa se enfrenten a equipos de inferior categoría en campo rival, y que en los casos de eliminatorias entre equipos de Primera División, el equipo que ejerce de local es aquel cuya bola se extrae en primer lugar.

La ronda de octavos de final se disputará entre los días 13, 14 y 15 de enero.

Además, ya por la tarde, en la sede federativa, a partir de las 16.30 horas, será el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina y que emparejará, a partido único y sin condicionantes, al FC Barcelona, vigente campeón, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid CFF, FC Badalona Women, Costa Adeje Tenerife y Athletic Club. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero.