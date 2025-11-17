Trump asegura no estar "contento" con México y no descarta un ataque contra los cárteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este lunes que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los cárteles en ese país y Colombia.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", ha declarado el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo", ha añadido.

Trump ha asegurado que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano "sabe" cuál es su postura. "Pongámoslo así: no estoy contento con México", ha señalado el presidente estadounidense, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

01.24 min Tensión en el Caribe con las maniobras militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

Ataques contra "narcolanchas" en Venezuela Donald Trump ha hecho estas declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio. Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas". Bulos y desinformación sobre las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico VerificaRTVE, Javier Menasalvas