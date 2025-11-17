Trump asegura no estar "contento" con México y no descarta un ataque contra los cárteles mexicanos
- El presidente insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela y se muestra dispuesto a hablar con Maduro
- El gran despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe ha aumentado la tensión en la región
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este lunes que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los cárteles en ese país y Colombia.
"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", ha declarado el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo", ha añadido.
Trump ha asegurado que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano "sabe" cuál es su postura. "Pongámoslo así: no estoy contento con México", ha señalado el presidente estadounidense, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.
Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.
Ataques contra "narcolanchas" en Venezuela
Donald Trump ha hecho estas declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.
Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".
Trump, dispuesto a hablar con Maduro
En la misma rueda de prensa de este lunes, Trump ha señalado que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y en que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela (...) Probablemente hablaré con él, hablo con mucha gente", ha asegurado.
El presidente estadounidense ha dicho de su homólogo venezolano que "no ha sido bueno con EE.UU." y ha acusado de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes irregulares, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.
"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable", ha opinado Trump sobre el Ejecutivo en Caracas. "Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", ha añadido sobre Maduro.
Trump ya aseguró el domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes afirmó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país sudamericano, sin desvelar más detalles.