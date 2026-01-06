David Uclés gana el Premio Nadal con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

David Uclés ha ganado el Premio Nadal de novela con La ciudad de las luces muertas. La proclamación del autor del superventas La península de las casas vacías (Siruela) ha tenido lugar en la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona, que ha cumplido su 82.ª edición.

La editorial Destino publicará el próximo 4 de febrero la novela inédita, elegida por un jurado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales.

Uclés ha dedicado el premio a las escritoras Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet: "Sin su escritura esta novela no existiría", ha dicho

El Nadal es el laurel literario más antiguo de España y reconoce siempre obras inéditas, como lo era Nada de Carmen Laforet, cuando se falló por primera vez en 1944. En esta ocasión, se han presentado un total de 1.207 novelas, procedentes de España y el resto del mundo.

Uclés presentó La ciudad de las luces muertas bajo el seudónimo de Oriol Arce y el título Ruge otro día estival. Ahora, recibirá también 30.000 euros por la distinción.