David Uclés gana el Premio Nadal con la novela 'La ciudad de las luces muertas'
- La editorial Destino publicará en febrero la nueva obra del autor del superventas La península de las casas vacías
- El filósofo Francesc Torralba se alza con el Premio Josep Pla de lengua catalana
David Uclés ha ganado el Premio Nadal de novela con La ciudad de las luces muertas. La proclamación del autor del superventas La península de las casas vacías (Siruela) ha tenido lugar en la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona, que ha cumplido su 82.ª edición.
La editorial Destino publicará el próximo 4 de febrero la novela inédita, elegida por un jurado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales.
Uclés ha dedicado el premio a las escritoras Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet: "Sin su escritura esta novela no existiría", ha dicho
El Nadal es el laurel literario más antiguo de España y reconoce siempre obras inéditas, como lo era Nada de Carmen Laforet, cuando se falló por primera vez en 1944. En esta ocasión, se han presentado un total de 1.207 novelas, procedentes de España y el resto del mundo.
Uclés presentó La ciudad de las luces muertas bajo el seudónimo de Oriol Arce y el título Ruge otro día estival. Ahora, recibirá también 30.000 euros por la distinción.
El filósofo Francesc Torralba gana el Premio Josep Pla de lengua catalana
Además, el filósofo y teólogo Francesc Torralba ha ganado el Premio Josep Pla de prosa en lengua catalana, dotado con 10.000 euros, por la obra Anatomia de l'esperança, que llegará a las librerías igualmente el 4 de febrero.
El jurado de la 58ª edición de este galardón lo han integrado Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch, que han escogido la obra de entre las 42 recibidas, y que su autor presentó como El combat contra el desencís, bajo el seudónimo de Regina Climacus.
El año pasado, ganó el premio Nadal el escritor y periodista argentino Jorge Fernández, con la novela autobiográfica El secreto de Marcial, y se alzó con el Josep Pla el doctor en biología y divulgador científico David Bueno con la obra L’art de Ser Humans.