Los libreros recomiendan los mejores libros de 2026
- De la Revolución francesa al conflicto entre Israel y Palestina o la situación en el Congo
- Las novedades incluyen novelas, poemarios o ensayos para disfrutar con la lectura
El año 2026 ha arrancado de forma convulsa. Ante la incertidumbre política, geoestratégica o vital, la lectura se torna un refugio y pasar páginas se convierte en un acto de resistencia, de desconexión y huida de los algoritmos.
Entre los pesos pesados, regresan autores nacionales como Fernando Aramburu con Maite o Luis Landero con Coloquio de invierno. También sacan libro escritoras como Maggie O'Farrell con Land, Camila Sosa con La traición de mi lengua o la nobel Hang Kang, que publica la policíaca Tinta y sangre.
Fernando Aramburu retorna a las librerías con Maite, tres mujeres de
una familia, secretos, una novela enmarcada en los días del asesinato y
secuestro de Miguel Ángel
Blanco. Seguimos leyendo.
Luis Landero aborda en Coloquio de Invierno anécdotas de personajes
atrapados por una tormenta.
En el arranque del año Camila Sosa explora la identidad
Sergio del Molino retrata a Rosario Béis, discípula de Goya.
El fin del amor por Manuel
Vilas en Islandia y Sara Barquinero con una narración sobre la vida
universitaria.
En Internacional
Magui O'Farrell con Land sobre migraciones, Yasmina Reza recopila
casos judiciales y
Julian Bars cumple 80 e indaga en su novela La búsqueda de la felicidad.
Regresa Salman
Rushdie a la ficción tras su ataque con relatos donde reflexiona sobre la
muerte y la premio Nobel Hank
con una novela policiaca, se titula Tinta y sangre.
Y vuelven este año a las librerías
de Manuel Carrer con Colchoss, un libro sobre sus raíces familiares, y la
novela Negra póstuma de
Frederick Forsyth, La venganza de Odessa, en la que el escritor alertaba
sobre el resurgimiento del nazismo
Entre las memorias destacan las de Giselle Pelicó con su historia de
abusos sexuales y resiliencia
Y Galdós, porque Martínez de Pisón bucea en un ensayo en sus Episodios
Nacionales.
Más historia por primera vez
se reúnen los escritos de Miguel Hernández como reportero de guerra,
entre la aluvión de títulos para empezar 2026
sin parar de
leer. Y así han empezado el año en varias
RTVE.es ha preguntado a cuatro libreros por las novedades que nos esperan en los próximos doce meses y por otros títulos que aún tienen mucho recorrido.
Librería Cálamo
Al responsable de la Librería Cálamo de Zaragoza, Paco Goyanes, le interesa especialmente lo último de Ricardo Menéndez Salmón: "Uno de los escritores más potentes de la literatura española contemporánea, sin duda alguna. Vuelve con Arca, una novela que publica Seix Barral y que es un auténtico tour de force. Es una novela de gran recorrido y que sus lectores esperamos desde hace mucho tiempo".
El protagonista de Arca tiene el don extraordinario de ver lo que ha sucedido en el pasado con apenas tocar un objeto. Un fondo de inversión lo contrata, tras la desaparición de uno de sus empleados en un palazzo veneciano.
Goyanes también recomienda Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, la autora ficha por la editorial Alfaguara y deja Sexto Piso, un título que "seguro que cumple expectativas". Completan sus sugerencias Abril o nunca de Juan Gómez Bárcena que "se ha consolidado como uno de los escritores jóvenes más interesantes del panorama español"; Si una familia de Alba Dalmau de Consonni ediciones, una traducción del catalán que "tuvo mucha repercusión" en su lengua original.
Cierra la lista Riesgo para la salud, de Mathilde Forget, "música y excelente novelista", de la Editorial Tránsito, que publica exclusivamente libros escritos por mujeres.
Llibreria Ramon Llull
La fundadora de la mejor librería cultural del año 2025, Almudena Amador, elige como lectura destacada Hablando con mi cuerpo de la poeta polaca Anna Swir, editado por Pre-textos, un "maravilloso libro de poemas", que incluye versos "orgánicos, dedicados a sus muslos".
Dentro de la sección de narrativa, la librera valenciana recomienda El vuelo del hombre de Benjamín G. Rosado "una novela con una imaginación desbordante" publicada por Seix Barral.
Como ensayo, Amador selecciona La extrema derecha en Europa, "un libro muy breve, pertinente y contundente que repasa el recorrido de la extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra cultural que estamos viviendo". Publicada por Tirant lo Blanc, la autora es "una joven y brillante doctora en Políticas", Anna López Ortega.
Niño parabólico de Constantino Molina, editado por Periférica, y los cuentos de Richard Yates en Mentirosos enamorados (Editorial Fiordo) completan sus sugerencias.
Castroviejo libreros
A la hora de elegir el mejor título del año, el librero logroñés Jesús Alonso Castroviejo lo tiene claro y escoge una reedición de Siruela. Se trata de La otra parte de Alfred Kubin "una novela completamente absurda, surrealista, de un país que no existe con los dibujos del propio autor que también era artista". Ambientado a principios del siglo XX, en la época de la gran revolución cultural "va a ser una maravilla de libro".
Entre los ensayos, Castroviejo destaca un análisis de Robert Darnton sobre las causas culturales de la Revolución francesa que, a su juicio, "merece mejor suerte" porque aborda "la importancia de la distribución, publicación de libelos, libros, panfletos contra la monarquía francesa. Es un análisis brillante de una erudición aplastante". Se titula El temperamento revolucionario. Cómo se forjó la Revolución francesa, París 1748-1789 y está publicado por Taurus.
En el mundo de la historieta, Castroviejo se queda con Brunilda en la Plata de Genís Rigol, publicado por Apa apa cómics "una fantasía sobre el mundo del teatro, del espectáculo, con un dibujo retro precioso y una lírica en el desarrollo del guion impresionante, una auténtica sorpresa".
También considera "muy recomendable" La vendedora de niños de la editorial Cabaret Voltaire de la franco-suiza Gabrielle Wittkop sobre un burdel infantil, la autora "lo cuenta con frialdad, sin ningún juicio moral, con un distanciamiento que te deja la piel de gallina". Termina su selección con El buen mal, relatos de la argentina Samanta Schweblin "para mi gusto, el mejor libro publicado en castellano en el idioma original".
Librería Primera Página
Especializada en periodismo, fotografía y viajes, la fundadora de Primera Página, Támara Crespo, recomienda Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, del historiador Ilan Pappé (Capitán Swing), un libro que "resume muy bien, con sus puntos clave, la historia que nos ha traído hasta hoy".
De la misma editorial, otro título "imprescindible para entender nuestro mundo" es Cobalto Rojo. El Congo se desangra para que tú te conectes, de Siddharth Kara.
Para conectar la historia reciente con lo que pasaba en el mundo durante los llamados años de plomo de ETA, la librera de Urueña sugiere 30 años en primera línea. ETA, Euskadi y el mundo (Ediciones Beta) del periodista Fidel Raso.
En narrativa, la autora de Frankenstein, Mary Shelley va a estar en boca de todos en 2026, de ella Crespo elige El mortal inmortal (Avenauta), un título precursor de la literatura fantástica. Y por último, recomienda "por su belleza y su oportunidad, pues habla de idolatrías", Efímero inventario de ídolos, de José Luis González Macías, recién publicado por Ediciones Menguantes.