Los libreros recomiendan los mejores libros de 2026

El año 2026 ha arrancado de forma convulsa. Ante la incertidumbre política, geoestratégica o vital, la lectura se torna un refugio y pasar páginas se convierte en un acto de resistencia, de desconexión y huida de los algoritmos.

Entre los pesos pesados, regresan autores nacionales como Fernando Aramburu con Maite o Luis Landero con Coloquio de invierno. También sacan libro escritoras como Maggie O'Farrell con Land, Camila Sosa con La traición de mi lengua o la nobel Hang Kang, que publica la policíaca Tinta y sangre.

01.33 min Transcripción completa Fernando Aramburu retorna a las librerías con Maite, tres mujeres de una familia, secretos, una novela enmarcada en los días del asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco. Seguimos leyendo. Luis Landero aborda en Coloquio de Invierno anécdotas de personajes atrapados por una tormenta. En el arranque del año Camila Sosa explora la identidad Sergio del Molino retrata a Rosario Béis, discípula de Goya. El fin del amor por Manuel Vilas en Islandia y Sara Barquinero con una narración sobre la vida universitaria. En Internacional Magui O'Farrell con Land sobre migraciones, Yasmina Reza recopila casos judiciales y Julian Bars cumple 80 e indaga en su novela La búsqueda de la felicidad. Regresa Salman Rushdie a la ficción tras su ataque con relatos donde reflexiona sobre la muerte y la premio Nobel Hank con una novela policiaca, se titula Tinta y sangre. Y vuelven este año a las librerías de Manuel Carrer con Colchoss, un libro sobre sus raíces familiares, y la novela Negra póstuma de Frederick Forsyth, La venganza de Odessa, en la que el escritor alertaba sobre el resurgimiento del nazismo Entre las memorias destacan las de Giselle Pelicó con su historia de abusos sexuales y resiliencia Y Galdós, porque Martínez de Pisón bucea en un ensayo en sus Episodios Nacionales. Más historia por primera vez se reúnen los escritos de Miguel Hernández como reportero de guerra, entre la aluvión de títulos para empezar 2026 sin parar de leer. Y así han empezado el año en varias De Luis Landero a Camila Sosa Villada: los libros que vienen en 2026

RTVE.es ha preguntado a cuatro libreros por las novedades que nos esperan en los próximos doce meses y por otros títulos que aún tienen mucho recorrido.

Librería Cálamo Al responsable de la Librería Cálamo de Zaragoza, Paco Goyanes, le interesa especialmente lo último de Ricardo Menéndez Salmón: "Uno de los escritores más potentes de la literatura española contemporánea, sin duda alguna. Vuelve con Arca, una novela que publica Seix Barral y que es un auténtico tour de force. Es una novela de gran recorrido y que sus lectores esperamos desde hace mucho tiempo". El protagonista de Arca tiene el don extraordinario de ver lo que ha sucedido en el pasado con apenas tocar un objeto. Un fondo de inversión lo contrata, tras la desaparición de uno de sus empleados en un palazzo veneciano. Goyanes también recomienda Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, la autora ficha por la editorial Alfaguara y deja Sexto Piso, un título que "seguro que cumple expectativas". Completan sus sugerencias Abril o nunca de Juan Gómez Bárcena que "se ha consolidado como uno de los escritores jóvenes más interesantes del panorama español"; Si una familia de Alba Dalmau de Consonni ediciones, una traducción del catalán que "tuvo mucha repercusión" en su lengua original. Cierra la lista Riesgo para la salud, de Mathilde Forget, "música y excelente novelista", de la Editorial Tránsito, que publica exclusivamente libros escritos por mujeres.

Llibreria Ramon Llull Usuario Usuario La fundadora de la mejor librería cultural del año 2025, Almudena Amador, elige como lectura destacada Hablando con mi cuerpo de la poeta polaca Anna Swir, editado por Pre-textos, un "maravilloso libro de poemas", que incluye versos "orgánicos, dedicados a sus muslos". Dentro de la sección de narrativa, la librera valenciana recomienda El vuelo del hombre de Benjamín G. Rosado "una novela con una imaginación desbordante" publicada por Seix Barral. Como ensayo, Amador selecciona La extrema derecha en Europa, "un libro muy breve, pertinente y contundente que repasa el recorrido de la extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra cultural que estamos viviendo". Publicada por Tirant lo Blanc, la autora es "una joven y brillante doctora en Políticas", Anna López Ortega. Niño parabólico de Constantino Molina, editado por Periférica, y los cuentos de Richard Yates en Mentirosos enamorados (Editorial Fiordo) completan sus sugerencias.

Castroviejo libreros A la hora de elegir el mejor título del año, el librero logroñés Jesús Alonso Castroviejo lo tiene claro y escoge una reedición de Siruela. Se trata de La otra parte de Alfred Kubin "una novela completamente absurda, surrealista, de un país que no existe con los dibujos del propio autor que también era artista". Ambientado a principios del siglo XX, en la época de la gran revolución cultural "va a ser una maravilla de libro". Entre los ensayos, Castroviejo destaca un análisis de Robert Darnton sobre las causas culturales de la Revolución francesa que, a su juicio, "merece mejor suerte" porque aborda "la importancia de la distribución, publicación de libelos, libros, panfletos contra la monarquía francesa. Es un análisis brillante de una erudición aplastante". Se titula El temperamento revolucionario. Cómo se forjó la Revolución francesa, París 1748-1789 y está publicado por Taurus. En el mundo de la historieta, Castroviejo se queda con Brunilda en la Plata de Genís Rigol, publicado por Apa apa cómics "una fantasía sobre el mundo del teatro, del espectáculo, con un dibujo retro precioso y una lírica en el desarrollo del guion impresionante, una auténtica sorpresa". 'Brunilda en la Plata': "Las consecuencias del despropósito que es esperar demasiado de la vida" Jesús Jiménez También considera "muy recomendable" La vendedora de niños de la editorial Cabaret Voltaire de la franco-suiza Gabrielle Wittkop sobre un burdel infantil, la autora "lo cuenta con frialdad, sin ningún juicio moral, con un distanciamiento que te deja la piel de gallina". Termina su selección con El buen mal, relatos de la argentina Samanta Schweblin "para mi gusto, el mejor libro publicado en castellano en el idioma original".