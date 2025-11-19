'Brunilda en la Plata': "Las consecuencias del despropósito que es esperar demasiado de la vida"

Conocíamos a Genís Rigol, por su fabuloso corto Él corrió junto a su camarada (2022), ganador del premio al mejor cortometraje nacional en el Weird Market de 2022. Y ahora nos sorprende protagonizando uno de los debuts más brillantes del cómic de estos últimos años: Brunilda en la Plata (Apa Apa comics).

La historia de Norman, un joven empleado de un teatro que ha quedado con Brunilda, una misteriosa joven a la que todo el mundo venera. Lo malo es que para acudir a su cita tiene que atravesar un escenario donde nunca se baja el telón, mientras el Dramaturgo va escribiendo la obra sobre la marcha, en busca de un un final perfecto que nunca llega.

Página de 'Brunilda en la Plata' (Apa Apa)

"La historia nace de un sueño que tuve en julio de 2019 en Gorliz, Vizcaya -nos explica Genís-. Habíamos ido mi hermana, mi madre y yo a casa de mi tía a hacer un recetario y a aprender a cocinar platos típicos de la familia. Desperté entusiasmado con el sueño, lo había pasado realmente bien. Desayunando en la cocina, mi hermana y mi tía respondían a mi entusiasmo con indiferencia".

"Desde el principio supe que quería hacer un cómic a partir de ese sueño -añade el autor-. Aunque no recordaba claramente la historia tenía una idea muy clara de las emociones que quería a recrear. Tomándolas como punto de partida, inventé la historia de un chico que para llegar a tiempo a su cita, debe cruzar un escenario cuya representación no termina debido a las dudas de un dramaturgo inseguro".

"Hacer este cómic, aunque ha sido largo, ha sido una experiencia que he disfrutado mucho. Sin duda he tenido mucha suerte de poder dedicar tanto tiempo a escribirlo y dibujarlo", añade Genís.

Página de 'Brunilda en la Plata' (Apa Apa) Stephane Farinaud

"Buscamos que todo tenga sentido" Preguntamos a Denis si quería explorar nuestra capacidad o incapacidad para convertirnos en dueños de nuestras vidas: "Sí, el cómic es un enredo, las consecuencias del despropósito que es esperar demasiado de la vida. Y sin embargo, está la posibilidad ser amables entre nosotros, cuando el objetivo es compartido nos encontramos con compañeros que no esperábamos". "Luego -continúa-, he intentado explicar que a menudo creamos conexiones entre aquello que sucede a nuestro alrededor, porque buscamos una historia que contarnos, que todo tenga un sentido. Es más difícil aceptar que la mayor parte de lo que nos ocurre carece de conexión entre sí. De modo que esta historia que nos contamos saca a la luz deseos y miedos ocultos". En cuanto a si todos somos un poco actores en la vida y llevamos máscaras para relacionarnos con los demás, Rígol nos comenta: "La verdad es que no lo sé... Pero no creo que con nuestra gente más cercana llevemos máscaras. Quiero decir que también tenemos automatismos, interpretamos un rol (el de pareja, el de hijo... ) Puede ser, eso si, que esta gente cercana sea inmune a nuestras “máscaras”. "En cualquier caso, hay pocas sensaciones tan importantes como sentirse aceptado por la persona de al lado, entonces uno siente que no hace falta ninguna de esas “máscaras”. Supongo que si las llevamos, esas máscaras son tan reales como lo que hay debajo de ellas, en el sentido que también construyen la realidad", concluye Rígol. Página de 'Brunilda en la Plata' (Apa Apa)

Norman y Brunilda Preguntamos a Genís por el protagonista: "Norman es un poco parado. Le da mucha vergüenza ser un libro abierto respecto a sus sentimientos. Al principio, le incomoda que los demás puedan airear asuntos sentimentales con alegría, pero poco a poco entiende que sus intenciones son buenas y empieza a confiar en ellos. Durante buena parte del libro, debido a esta dificultad por exponer sus emociones, apenas hace nada y solo se deja llevar. Pero cuando empieza a sentirse parte de un colectivo, cuando su objetivo se alinea con el de la comunidad, no lo duda y toma la iniciativa". En cuanto a Brunilda, a la que nunca llegamos a ver pero de la que todo el mundo habla con admiración, Genís nos comenta: "Es magnética, es alguien con quien todo el mundo quisiera pasar el rato. Para mí, era un ideal, simbolizaba la posibilidad de conocer a una chica. Este sueño, lo tuve poco después de una ruptura sentimental. Normalmente soy una persona pesimista, pero ese día mi subconsciente me decía que ahora tendría la posibilidad de conocer a alguien simpatiquísimo. Lo único que sabemos de ella es que le gustan los boquerones". Página de 'Brunilda en la Plata' (Apa Apa)

Don Dramas Hay un tercer personaje con una gran importancia en el cómic: el Dramaturgo. Preguntamos a Genís si hay algo en él de autobiográfico: "Sí, lo hay. Para mí, al principio se trataba de hacer chistes sobre las cosas que te pueden pasar por la cabeza cuando dedicas muchas horas a hacer algo sobre lo que no tienes certezas. Pero finalmente, bromear sobre esto se convirtió en una especie de antídoto que me permitió trabajar mucho más a gusto". "Don Dramas, como se llama el personaje, empieza sus andanzas en la escritura con entusiasmo y naturalidad. Luego, poco a poco, va construyéndose una imagen de sí mismo basada en todo aquello que reafirma lo que le gustaría ser. Cuando la realidad se manifiesta y su obra no es recibida en acorde al relato que ha construido, entra en una crisis de identidad y queda atrapado en un bucle de autocrítica", añade el autor. Página de 'Brunilda en la Plata' (Apa Apa)