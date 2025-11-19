'Brunilda en la Plata': "Las consecuencias del despropósito que es esperar demasiado de la vida"
- Genís Rigol protagoniza uno de los debuts más brillantes del año con esta novela gráfica
- Más noticias sobre cómic y animación en El Cómic en RTVE.es
Conocíamos a Genís Rigol, por su fabuloso corto Él corrió junto a su camarada (2022), ganador del premio al mejor cortometraje nacional en el Weird Market de 2022. Y ahora nos sorprende protagonizando uno de los debuts más brillantes del cómic de estos últimos años: Brunilda en la Plata (Apa Apa comics).
La historia de Norman, un joven empleado de un teatro que ha quedado con Brunilda, una misteriosa joven a la que todo el mundo venera. Lo malo es que para acudir a su cita tiene que atravesar un escenario donde nunca se baja el telón, mientras el Dramaturgo va escribiendo la obra sobre la marcha, en busca de un un final perfecto que nunca llega.
"La historia nace de un sueño que tuve en julio de 2019 en Gorliz, Vizcaya -nos explica Genís-. Habíamos ido mi hermana, mi madre y yo a casa de mi tía a hacer un recetario y a aprender a cocinar platos típicos de la familia. Desperté entusiasmado con el sueño, lo había pasado realmente bien. Desayunando en la cocina, mi hermana y mi tía respondían a mi entusiasmo con indiferencia".
"Desde el principio supe que quería hacer un cómic a partir de ese sueño -añade el autor-. Aunque no recordaba claramente la historia tenía una idea muy clara de las emociones que quería a recrear. Tomándolas como punto de partida, inventé la historia de un chico que para llegar a tiempo a su cita, debe cruzar un escenario cuya representación no termina debido a las dudas de un dramaturgo inseguro".
"Hacer este cómic, aunque ha sido largo, ha sido una experiencia que he disfrutado mucho. Sin duda he tenido mucha suerte de poder dedicar tanto tiempo a escribirlo y dibujarlo", añade Genís.
"Buscamos que todo tenga sentido"
Preguntamos a Denis si quería explorar nuestra capacidad o incapacidad para convertirnos en dueños de nuestras vidas: "Sí, el cómic es un enredo, las consecuencias del despropósito que es esperar demasiado de la vida. Y sin embargo, está la posibilidad ser amables entre nosotros, cuando el objetivo es compartido nos encontramos con compañeros que no esperábamos".
"Luego -continúa-, he intentado explicar que a menudo creamos conexiones entre aquello que sucede a nuestro alrededor, porque buscamos una historia que contarnos, que todo tenga un sentido. Es más difícil aceptar que la mayor parte de lo que nos ocurre carece de conexión entre sí. De modo que esta historia que nos contamos saca a la luz deseos y miedos ocultos".
En cuanto a si todos somos un poco actores en la vida y llevamos máscaras para relacionarnos con los demás, Rígol nos comenta: "La verdad es que no lo sé... Pero no creo que con nuestra gente más cercana llevemos máscaras. Quiero decir que también tenemos automatismos, interpretamos un rol (el de pareja, el de hijo... ) Puede ser, eso si, que esta gente cercana sea inmune a nuestras “máscaras”.
"En cualquier caso, hay pocas sensaciones tan importantes como sentirse aceptado por la persona de al lado, entonces uno siente que no hace falta ninguna de esas “máscaras”. Supongo que si las llevamos, esas máscaras son tan reales como lo que hay debajo de ellas, en el sentido que también construyen la realidad", concluye Rígol.
Norman y Brunilda
Preguntamos a Genís por el protagonista: "Norman es un poco parado. Le da mucha vergüenza ser un libro abierto respecto a sus sentimientos. Al principio, le incomoda que los demás puedan airear asuntos sentimentales con alegría, pero poco a poco entiende que sus intenciones son buenas y empieza a confiar en ellos. Durante buena parte del libro, debido a esta dificultad por exponer sus emociones, apenas hace nada y solo se deja llevar. Pero cuando empieza a sentirse parte de un colectivo, cuando su objetivo se alinea con el de la comunidad, no lo duda y toma la iniciativa".
En cuanto a Brunilda, a la que nunca llegamos a ver pero de la que todo el mundo habla con admiración, Genís nos comenta: "Es magnética, es alguien con quien todo el mundo quisiera pasar el rato. Para mí, era un ideal, simbolizaba la posibilidad de conocer a una chica. Este sueño, lo tuve poco después de una ruptura sentimental. Normalmente soy una persona pesimista, pero ese día mi subconsciente me decía que ahora tendría la posibilidad de conocer a alguien simpatiquísimo. Lo único que sabemos de ella es que le gustan los boquerones".
Don Dramas
Hay un tercer personaje con una gran importancia en el cómic: el Dramaturgo. Preguntamos a Genís si hay algo en él de autobiográfico: "Sí, lo hay. Para mí, al principio se trataba de hacer chistes sobre las cosas que te pueden pasar por la cabeza cuando dedicas muchas horas a hacer algo sobre lo que no tienes certezas. Pero finalmente, bromear sobre esto se convirtió en una especie de antídoto que me permitió trabajar mucho más a gusto".
"Don Dramas, como se llama el personaje, empieza sus andanzas en la escritura con entusiasmo y naturalidad. Luego, poco a poco, va construyéndose una imagen de sí mismo basada en todo aquello que reafirma lo que le gustaría ser. Cuando la realidad se manifiesta y su obra no es recibida en acorde al relato que ha construido, entra en una crisis de identidad y queda atrapado en un bucle de autocrítica", añade el autor.
Sus influencias literarias y artísticas
En cuanto a sus influencias literarias y cinematográficas, Genís Rigol nos confiesa: "Hay muchas, la más evidente es cinematográfica. Me refiero a Los niños del Paraíso, de Marcel Carné, con guion de Jacques Prévert. Hay viñetas directamente copiadas de la película. También me he inspirado en personajes de El salario del miedo y en fondos de Candilejas. Y para Don Dramas, me basé en Walt Whitman".
"Por motivos que no tienen nada que ver con el libro -añade-, antes de escribir el guion había leído un poco de teatro. Puede ser que Beckett, Brecht, Sófocles, Molière o Shakespeare estén indirectamente presentes. También leí La construcción del personaje, de Stanislavski, que me sirvió para los diálogos entre los actores que interpretan mesas, puertas y demás objetos de la obra. También me influenció bastante el tono y espíritu del cómic Philemon, de Fred".
En cuanto a su sorprendente estilo de dibujo, Genís nos comenta: "No sé de dónde sale. El otro día me decían que se parece a Marc Torices y es verdad, porque hemos trabajado mucho juntos y le copié esto que hace de subir la cintura a los personajes. También he copiado a Winsor McCay, George McManus, TAD Dorgan, Frank King, George Herriman, Milt Gross... entre otros. Durante meses, antes de empezar este comic, copiaba algunos de sus dibujos mientras desayunaba, y todo esto marcó el estilo gráfico".
"De pequeño copiaba dibujos de Hergé, Franquin, Uderzo... y también de autores que aparecían en El Pequeño País, como Mique Beltrán o Rafael Ramos. También estudié bastante dibujo al natural durante un tiempo. Para hacer este libro he copiado además de Shigeru Mizuki, de Mark Smeets, de Saul Steinberg, de Eadward Muybridge, de Goya, de Shary Flenniken y del fotógrafo catalán Jordi Pol", confiesa.
Cuando nos cuenta el pasado de Don Dramas, Genís cambia radicalmente de estilo, con ilustraciones que casi parecen grabados: "En la librería Fatbottom vi un libro sobre Yoshiharu Tsuge en el que se mostraban las referencias fotográficas que utilizó para Nijishiki. Ese libro es formalmente de lo más impresionante que he visto, así que de manera un poco naif intenté aplicar el mismo proceso. Luego vi que muchos autores de “Garo” hacían lo mismo, fondos detallados y realistas conviviendo con personajes más sintéticos. Conseguí un libro de Shigeru Mizuki titulado Mononoke, en el que el contraste entre los personajes y el fondo es magnífico. E intenté hacer lo mismo".
"Para mí, cambiar de estilo es una especie de capricho que me divierte. Y en este caso tenía una clara justificación. Cada página requería mucho trabajo y tenía dudas de si valía la pena. Hice un par de páginas e imprimí una versión de prueba. Cuando la leí me pareció que generaba la sensación correcta, de modo que hice el resto de páginas siguiendo la misma técnica".
Después de este sorprendente debut, estamos impacientes por leer lo nuevo de Genís Rigol: "Aunque está muy verde aún, estoy trabajando en un proyecto de cómic para niños, que me gustaría hacer en acrílico. Estoy empezando a pintar y me gusta mucho. También me gustaría trabajar en animación, pero no con proyectos propios".