Los primeros análisis descartan el laboratorio IRTA-CReSA como origen del brote de peste porcina

Los análisis sobre la secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) han descartado que el brote saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), bajo sospecha por encontrarse en la zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos por esta enfermedad.

Así lo ha confirmado este martes el conseller de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, tras hacerse público un informe cuyo resultado apunta a que el virus del brote de peste porcina de Cerdanyola no es el mismo con el que trabaja el laboratorio IRTA-CReSA.

La Generalitat, no obstante, está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la peste porcina, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos.

"En ningún caso hemos encontrado una coincidencia" El Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha analizado 19 muestras del IRTA-CReSA, de las cuales ya ha secuenciado 17, y 800 secuencias de brotes de peste porcina de todo el mundo, incluidos los más recientes en Europa, y ha determinado que "en ningún caso" coinciden con el brote detectado en Cataluña, que correspondería a un nuevo tipo de virus: el subtipo 29. "En ningún caso hemos encontrado una coincidencia entre el virus del brote y las muestras analizadas en el laboratorio", ha subrayado el profesor de investigación ICREA afiliado al IRB y al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón, en declaraciones que recoge Europa Press. Peste porcina y gripe aviar: la carne importada en España sí pasa controles María José Artuch, VerificaRTVE Respecto a las dos muestras que quedan pendientes por analizar, ha sostenido que corresponden a muestras congeladas hace más de cinco años, y que la posibilidad de que un brote pueda salir de ellas es "remota". Asimismo, ha hecho hincapié en que el resultado de la secuenciación del IRB "en ningún caso es concluyente" y ha recordado que hará falta que lo confirmen los estudios elaborados por el Ministerio y por el laboratorio europeo de referencia.