Peste porcina y gripe aviar: la carne importada en España sí pasa controles
La peste porcina africana que ha matado a varios jabalíes en Cataluña llega después de la gripe aviar y de la dermatosis nodular contagiosa en el ganado vacuno. En redes sociales se difunden mensajes que vinculan estas enfermedades con un supuesto interés en que suban los precios y que apuntan como posible causa que no hay controles similares a los de España en otros países de los que importamos carne. En VerificaRTVE hablamos con expertos sobre el origen de estas enfermedades animales, te contamos qué controles pasan los productos cárnicos para entrar en España y qué opinan las organizaciones ganaderas.
"Todo lo nuestro se infecta con raras enfermedades que encarecen los precios. Lo de fuera, que no cumple con las durísimas condiciones que ponen a nuestros agricultores y ganaderos, ¿todo sano? Criminales", leemos en un mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X desde el 29 de noviembre. Otras publicaciones dudan de la coincidencia en el tiempo de las enfermedades o sitúan el origen de la peste porcina africana en un "biolaboratorio de investigación cercano".
Importaciones de carne con controles en frontera
Las explotaciones ganaderas en España y en la Unión Europea tienen que cumplir una amplia normativa de seguridad y sanidad y también la carne importada por la UE debe superar controles. Estos son los requisitos para la importación de carne y productos cárnicos: explican toda la normativa que se debe cumplir, la documentación imprescindible y la forma en que esos productos llegan a frontera, qué control pasan y por parte de quién. En total, existen 55 normativas europeas y nacionales de control, sanitarias y zoosanitarias, de higiene y seguridad alimentaria y de comercialización y etiquetado (página 7).
La importación sólo puede realizarse a través de puertos/aeropuertos autorizados como Puesto de Control Fronterizo y "tanto el país como el establecimiento de origen de los productos deben estar autorizados para la importación de esa categoría de producto a la Unión Europea (pág. 1)". Tanto el importador como el establecimiento al que esa carne va destinada tienen que estar inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Además, "todas las partidas de carne y productos cárnicos deben ir acompañadas por un Certificado Sanitario de Origen" (páginas 2 y 3), entre otros documentos. Si no se superan estos requisitos, los productos son rechazados.
Enfermedades animales, más frecuentes por la globalización
En VerificaRTVE hemos consultado a José Ángel Barasona, doctor en veterinaria y coordinador del servicio de Inmunología Viral y Medicina Preventiva del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Nos explica que las enfermedades animales no son nuevas, pero son ahora más frecuentes por el cambio climático, que favorece las enfermedades vectoriales, transmitidas por picaduras de insectos, y por la globalización, la gran movilidad de personas y mercancías entre países. "Un alimento o producto puede viajar relativamente rápido a otro lugar del mundo, si está contaminado con alguna de estas enfermedades infecciosas, tenemos un riesgo", resume. Es lo que las primeras investigaciones apuntan como causa de la llegada de la peste porcina africana a jabalíes en Barcelona, un embutido contaminado, tirado y que se comió un animal.
Barasona rechaza las teorías sobre una fuga del virus de un laboratorio o una propagación voluntaria de la peste porcina africana. "No es una posibilidad desde el criterio científico, la hipótesis principal es la que plantean las autoridades", defiende. En el momento en que se produjo la entrevista con este experto, la hipótesis del Ministerio de Agricultura era un embutido contaminado, pero el 5 de diciembre el Ministerio ha abierto otra línea de investigación y que el origen pueda ser "una instalación de confinamiento biológico", el Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra. Este centro ha defendido la imposibilidad de que el virus haya salido de sus instalaciones.
La enfermedad no es nueva, en 1957 saltó por primera vez de África a Europa a través de Portugal, desde donde pasó a España y no fue erradicada hasta 1995. "Ahora estamos en el peor momento de la historia, porque nunca habíamos tenido tantos brotes en el planeta. Sabíamos que la peste porcina africana iba a llegar a España, lo que no teníamos claro era cuándo", agrega, y apunta que hay brotes "serios" en Asia, Rusia y el este de Europa, y en países más próximos como Alemania e Italia.
En cuanto a la gripe aviar, la principal fuente de transmisión son las aves migratorias y es "habitual" en España, explica el especialista. Sin embargo, la de 2025 es de alta patogenicidad y está afectando a otras zonas del planeta como Norteamérica, con animales infectados incluso en la Antártida. También este año se están registrando en España casos de dermatosis nodular contagiosa en ganado vacuno o la enfermedad de la lengua azul.
Aquí se puede consultar información sobre enfermedades animales en España que registra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Organización Mundial de Sanidad Animal, con 182 miembros, ofrece también información y normas de salud animal, salud pública y detección, notificación y control de agentes patógenos para evitar la propagación.
Los ganaderos españoles critican "competencia desleal"
En VerificaRTVE hemos consultado con dos de las principales organizaciones ganaderas del país sobre cómo se produce la carne en terceros países en comparación con la Unión Europea. Tanto la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) critican "competencia desleal" porque las condiciones no son tan exigentes.
Ángel del Valle es responsable de sectores ganaderos de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Le preguntamos por los mensajes en redes sociales que, ante las enfermedades animales como la peste porcina africana, siembran la duda de cómo llega la carne importada. "No va a entrar un producto infectado con una peste porcina, están obligados a cumplir una normativa", responde, "pero otra cosa es la forma de producir", que abarata el producto para el consumidor.
"Los terceros países que exportan productos a la Unión Europea no cumplen con las mismas medidas de bienestar animal, de seguridad alimentaria o de emisiones. Es una competencia desleal. El nivel de exigencia para España y para la Unión Europea no tiene nada que ver y hay una desigualdad, sobre todo en cuanto a los costes de producción", añade Jaume Bernis, miembro de la Ejecutiva de COAG y responsable del sector porcino.
"Si vamos a unos estándares de máxima calidad, perfecto, pero no solamente para los productores europeos. En otros países se pueden utilizar hormonas o medicamentos que aquí no. Nos encontrarnos con un perjuicio económico, porque se produce a mayor velocidad y los costes son menores, pero están haciendo trampa", asegura. Reivindica las ‘cláusulas espejo’ en los acuerdos comerciales para que quien quiera exportar a la Unión cumpla las mismas exigencias. Entre otras cosas, añade Jaume Bernis, porque los consumidores europeos "compran por precio, lo que agrava la competencia desleal y el que pierde es el producto europeo".
Con respecto a las enfermedades animales que están sufriendo los ganaderos, Del Valle asegura que los afectados "se quedan económica y anímicamente destrozados". "Una ganadería son años trabajando genéticamente en ella y la has tenido que mandar al matadero por una enfermedad de este tipo. A veces se opta por dejarlo", explica, y reclama que se actualicen los protocolos de intervención e indemnización ante enfermedades, porque los casos son cada vez más frecuentes.
*Actualizamos esta noticia para incorporar la nueva línea de investigación sobre el laboratorio abierta por el Ministerio de Agricultura.