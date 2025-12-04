Peste porcina y gripe aviar: la carne importada en España sí pasa controles

La peste porcina africana que ha matado a varios jabalíes en Cataluña llega después de la gripe aviar y de la dermatosis nodular contagiosa en el ganado vacuno. En redes sociales se difunden mensajes que vinculan estas enfermedades con un supuesto interés en que suban los precios y que apuntan como posible causa que no hay controles similares a los de España en otros países de los que importamos carne. En VerificaRTVE hablamos con expertos sobre el origen de estas enfermedades animales, te contamos qué controles pasan los productos cárnicos para entrar en España y qué opinan las organizaciones ganaderas.

"Todo lo nuestro se infecta con raras enfermedades que encarecen los precios. Lo de fuera, que no cumple con las durísimas condiciones que ponen a nuestros agricultores y ganaderos, ¿todo sano? Criminales", leemos en un mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X desde el 29 de noviembre. Otras publicaciones dudan de la coincidencia en el tiempo de las enfermedades o sitúan el origen de la peste porcina africana en un "biolaboratorio de investigación cercano".

Importaciones de carne con controles en frontera Las explotaciones ganaderas en España y en la Unión Europea tienen que cumplir una amplia normativa de seguridad y sanidad y también la carne importada por la UE debe superar controles. Estos son los requisitos para la importación de carne y productos cárnicos: explican toda la normativa que se debe cumplir, la documentación imprescindible y la forma en que esos productos llegan a frontera, qué control pasan y por parte de quién. En total, existen 55 normativas europeas y nacionales de control, sanitarias y zoosanitarias, de higiene y seguridad alimentaria y de comercialización y etiquetado (página 7). La importación sólo puede realizarse a través de puertos/aeropuertos autorizados como Puesto de Control Fronterizo y "tanto el país como el establecimiento de origen de los productos deben estar autorizados para la importación de esa categoría de producto a la Unión Europea (pág. 1)". Tanto el importador como el establecimiento al que esa carne va destinada tienen que estar inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Además, "todas las partidas de carne y productos cárnicos deben ir acompañadas por un Certificado Sanitario de Origen" (páginas 2 y 3), entre otros documentos. Si no se superan estos requisitos, los productos son rechazados.