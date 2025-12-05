El Ministerio de Agricultura investiga si el brote de peste porcina se originó en un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que abrirá una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea. Según Agricultura, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo genético 29, del que forma parte el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", ha indicado Agricultura. Hasta ahora, la principal hipótesis que barajaban las autoridades era que el brote proviniera de un bocadillo con embutido contaminado que hubiera ingerido un jabalí en unas basuras.

Concretamente, Agricultura pone el foco en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra, institución que lleva casi dos décadas estudiando este agente patógeno y que está situada muy cerca de donde se detectó el brote. Por su parte, el centro ha defendido hasta ahora la imposibilidad de que el virus haya salido de allí, ya que las estrictas medidas de bioseguridad que se aplican convierten las instalaciones en un búnker. Además, cuentan que todas las muestras que se utilizan en el laboratorio se destruyen para garantizar que no quede ningún rastro y evitar incidentes.

Entretanto, Agricultura ha anunciado este viernes la creación de un comité científico de asesoramiento con respecto al virus.

Aumenta a 52 el número de jabalíes hallados muertos Los efectivos que inspeccionan el medio rural en la zona de la provincia de Barcelona afectada por la PPA han encontrado en las últimas horas los cuerpos de otros dos jabalís muertos. De este modo, se eleva a 52 los animales fallecidos en el perímetro del brote. El jefe del área de Barcelona del cuerpos de los Agents Rurals, Jaume Torralba, ha informado este viernes de que los cuerpos hallados estaban en el límite de los seis kilómetros de radio que fija la zona de alto riesgo de contagio en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Hasta este viernes, los análisis han confirmado que de esos 52 animales muertos, 13 lo fueron por el virus de la PPA. Las muestras de los nuevos jabalís encontrados se enviarán al laboratorio en Madrid para determinar si la causa de la muerte es la peste porcina. El Gobierno crea un comité científico de asesoramiento sobre la peste porcina africana

La Guardia Civil y los Mossos también investigarán el origen del brote Paralelamente, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación conjunta sobre el origen del brote, según ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. "El informe no es concluyente, hay varias opciones abiertas, el informe no descarta nada", ha matizado, y ha pedido prudencia ante estas nuevas revelaciones y no añadir ruido ante un panorama todavía incierto. El conseller también ha explicado que su departamento abrirá un expediente informativo para analizar "información muy técnica" proveniente del informe del laboratorio de referencia de la UE, para ir "estrechando el cerco" sobre el origen del contagio. El descubrimiento ha puesto en el foco al IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Este se encuentre apenas un kilómetro de donde aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos. Diversos responsables del IRTA-CReSA han defendido esta semana, en distintas entrevistas en medios de comunicación, la actuación del centro y la imposibilidad de que el virus haya salido de allí. Afirman que las estrictas medidas de bioseguridad que se aplican convierten las instalaciones en un búnker. 01.14 min Peste porcina: el sector ganadero pide un plan para controlar la fauna salvaje y compensaciones económicas