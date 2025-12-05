El Gobierno crea un comité científico de asesoramiento sobre la peste porcina africana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para crear un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España, una semana después de detectarse los primeros positivos del virus en Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Entretanto, el titular de este ministerio, Luis Planas, se ha reunido este viernes con organizaciones agrarias y cooperativas para abordar la situación y cómo está afectando al sector.

La finalidad del nuevo comité será asesorar al ministerio y a las comunidades autónomas sobre aspectos científicos relacionados con el virus y las medidas para erradicarlo. España, cabe recordar, no había tenido un brote de esta enfermedad desde 1994.

Así, el nuevo organismo buscará impulsar el diálogo entre el sector, la ciencia y las administraciones, y presentará un informe oficial sobre la aparición de la peste porcina en España y su evolución. Su presidenta será la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio, Ana Rodríguez, y estará compuesto por altos funcionarios y siete científicos de prestigio. De hecho, ya hay comunidades que han anunciado medidas propias, como la Junta de Castilla y León, que va a crear un cuerpo técnico para prevenir y controlar el virus en la región.

Hasta el momento, se han confirmado 13 jabalíes muertos por esta enfermedad en España y la Generalitat de Cataluña ha ampliado la prohibición de acceder al medio natural en los 91 municipios que forman parte de la zona de riesgo de peste porcina. Esta prohibición incluye la sierra de Collserola y los parques naturales, márgenes de ríos, caminos y campos de cultivo. Además, los establecimientos comerciales como restaurantes y centros deportivos de las localidades afectadas deberán tener un sistema de desinfección de vehículos.

El sector pide un plan para gestionar la fauna salvaje y compensaciones económicas Antes de la reunión con Planas, el responsable de porcino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Jaume Bernis, explicaba en una entrevista en RNE que iban a pedir al ministro que marque, en cuestión de un mes, un plan cinegético para la gestión de la fauna salvaje porque, como indica, los ganaderos están "a expensas" de que un jabalí pueda salir del radio y pueda infectar otras zonas. Además, el resto de organizaciones reunidas este viernes con Planas solicitan también medidas de compensación económica para los ganaderos afectados dentro del radio de control por la peste porcina africana. 01.14 min Peste porcina: el sector ganadero pide un plan para controlar la fauna salvaje y compensaciones económicas En este escenario, el sector sigue preocupado también por los efectos económicos del brote. El precio de la carne de cerdo en vivo ya ha registrado caídas y los ganaderos catalanes hablan de situación "crítica". Desde el exterior, China ha decidido limitar la entrada de cerdo proveniente de Barcelona, mientras que Japón ha detenido las importaciones de todo el cerdo español y sus derivados hasta nuevo aviso por temor a que el virus se propague en su país.

España abre una investigación para averiguar el origen del brote El Ministerio de Agricultura ha anunciado que ha abierto una investigación para averiguar el origen del brote de peste porcina africana en España, todo ello después de haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la UE. En dicho informe, según especifica Agricultura, se abre la posibilidad de que la cepa no provenga de los países del este de Europa y apunta a que podría haberse originado en "una instalación de confinamiento biológico". Esto contrasta con un estudio publicado el pasado 13 de noviembre [ver PDF] por Agricultura, antes de producirse el brote, donde apuntaba a la falta de colaboración y transparencia de Rusia, Ucrania y Bielorrusia como el "principal factor de incertidumbre" al evaluar el riesgo de que la enfermedad siga produciendo focos en el este de Europa y se pueda extender al resto del continente. El Ministerio de Agricultura investiga si el brote de peste porcina se originó en un laboratorio