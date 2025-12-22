La Generalitat confirma que el laboratorio investigado por la peste porcina cumple con los protocolos de bioseguridad

El Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CRESA ha sido validado por expertos a instancias de la Generalitat de Cataluña mientras se espera que la secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) determine si tiene relación con el brote de la provincia de Barcelona.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha informado que las conclusiones de la auditoría han señalado que esas instalaciones son "adecuadas para el nivel tres de contención biológica y, por tanto, aptas para el trabajo seguro con el virus del PPA".

A su juicio, el informe ha validado "el cumplimiento de la normativa internacional y hace algunas propuestas de mejora". Además, en pocos días se conocerán las conclusiones de un trabajo de análisis que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB) a través de la Comisión Europea.

"Contener el foco y recuperar la confianza de los mercados" El consejero ha señalado que la prioridad actual "sigue siendo contener el foco e ir recuperando la confianza de los mercados". Respecto a esto, ha destacado que el brote se mantiene dentro de los seis kilómetros de radio y continúa con 27 positivos después de analizar 432 animales. Ordeig ha añadido que "un dato muy positivo es que cada vez el porcentaje de positivos que estamos encontrando es menor" y ha reclamado prudencia en los mensajes que circulan por redes sociales. Para el consejero, una cifra importante es que en seis días no ha habido nuevos casos y solo uno en los últimos once días. Gracias a esto se van reabriendo mercados, con el 78% de los internacionales ya regionalizados. El consejero ha presentado en Girona un plan de bioseguridad, denominado 360 grados. El plan está destinado al sector porcino y presenta doce medidas, desde el análisis de riesgo de las explotaciones, trabajo con transportistas o la puesta en marcha de una comisión técnica. Aumentan a 27 los casos de peste porcina tras detectarse un nuevo positivo en un jabalí en la zona del primer foco