La Generalitat confirma que el laboratorio investigado por la peste porcina cumple con los protocolos de bioseguridad
- La investigación señala que las instalaciones son "adecuadas para el nivel tres de contención biológica"
- El Gobierno informa a la Organización Mundial de la Sanidad Animal sobre las medidas adoptadas para contener el brote
El Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CRESA ha sido validado por expertos a instancias de la Generalitat de Cataluña mientras se espera que la secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) determine si tiene relación con el brote de la provincia de Barcelona.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha informado que las conclusiones de la auditoría han señalado que esas instalaciones son "adecuadas para el nivel tres de contención biológica y, por tanto, aptas para el trabajo seguro con el virus del PPA".
A su juicio, el informe ha validado "el cumplimiento de la normativa internacional y hace algunas propuestas de mejora". Además, en pocos días se conocerán las conclusiones de un trabajo de análisis que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB) a través de la Comisión Europea.
"Contener el foco y recuperar la confianza de los mercados"
El consejero ha señalado que la prioridad actual "sigue siendo contener el foco e ir recuperando la confianza de los mercados". Respecto a esto, ha destacado que el brote se mantiene dentro de los seis kilómetros de radio y continúa con 27 positivos después de analizar 432 animales.
Ordeig ha añadido que "un dato muy positivo es que cada vez el porcentaje de positivos que estamos encontrando es menor" y ha reclamado prudencia en los mensajes que circulan por redes sociales. Para el consejero, una cifra importante es que en seis días no ha habido nuevos casos y solo uno en los últimos once días. Gracias a esto se van reabriendo mercados, con el 78% de los internacionales ya regionalizados.
El consejero ha presentado en Girona un plan de bioseguridad, denominado 360 grados. El plan está destinado al sector porcino y presenta doce medidas, desde el análisis de riesgo de las explotaciones, trabajo con transportistas o la puesta en marcha de una comisión técnica.
El Gobierno informa a la OMSA de las medidas de contención
Por otro lado, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha informado a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) de las medidas adoptadas para contener la expansión de la PPA. El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, ha expuesto las medidas ante los delegados nacionales de más de 180 países miembros de la OMSA en el marco del Programa Global-Enfermedades Animales Transfronterizas.
En la reunión también ha participado el director de gestión de crisis en alimentos, animales y plantas de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (CE), Bernard Van Goethem. El director ha destacado "la importancia de los principios de control y regionalización de la legislación europea para contener la enfermedad".
Agricultura ha destacado el interés internacional por conocer de manera directa y actualizada la situación de la PPA en España, "un país alejado de las zonas previamente afectadas en la UE". Además, el ministerio ha afirmado que "España, como miembro activo de la OMSA, ha querido reforzar su compromiso" para mostrar "a sus socios comerciales la eficacia de las medidas adoptadas, que han permitido mantener los flujos comerciales y ofrecer apoyo a los países que necesiten información adicional para levantar restricciones".
Además, el director adjunto del Laboratorio Nacional de Referencia de PPA, Rubén Villalba, y el subdirector general de Laboratorios de Sanidad Animal y Vegetal, Manuel Durán, han explicado el proceso de la lucha epidemiológica y lo relativo a los análisis realizados de PPA.