Aumentan a 27 los casos de peste porcina tras detectarse un nuevo positivo en un jabalí en la zona del primer foco

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado este viernes un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco. Se trata, por tanto, de las inmediaciones donde se han localizado anteriormente el resto de casos notificados, en el municipio de Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Con este nuevo positivo, se ha ratificado ya la presencia de esta enfermedad en 27 animales silvestres, tal y como ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata de un animal sintomático, según las autoridades científicas. La detección de este foco ha hecho necesario modificar los municipios incluidos en la zona de infección dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos. Se han incorporado las localidades de Begues y Gavà, de la comarca del Baix Llobregat, y las de Olesa de Bonesvalls y Subirats, de la comarca del Alt Penedès, según la nota de actualización del Ministerio que dirige Luis Planas.