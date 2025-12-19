Aumentan a 27 los casos de peste porcina tras detectarse un nuevo positivo en un jabalí en la zona del primer foco
- El animal sintomático ha sido abatido dentro del radio del primer foco
- En total se han analizado 193 cadáveres de animales muertos en las inmediaciones
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado este viernes un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco. Se trata, por tanto, de las inmediaciones donde se han localizado anteriormente el resto de casos notificados, en el municipio de Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Con este nuevo positivo, se ha ratificado ya la presencia de esta enfermedad en 27 animales silvestres, tal y como ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se trata de un animal sintomático, según las autoridades científicas. La detección de este foco ha hecho necesario modificar los municipios incluidos en la zona de infección dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos. Se han incorporado las localidades de Begues y Gavà, de la comarca del Baix Llobregat, y las de Olesa de Bonesvalls y Subirats, de la comarca del Alt Penedès, según la nota de actualización del Ministerio que dirige Luis Planas.
193 cadáveres de animales muertos, analizados
Además, se han analizado cerca de 200 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco. Todos ellos han dado resultados negativos.
Estos hallazgos son el resultado del intenso trabajo de campo que está llevando a cabo el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local. Las administraciones central y autonómica han recordado la necesidad de mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.
Siguen, por tanto, las intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y captura de animales en la zona infectada, así como el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados y control en corredores de uso de los jabalíes. Además, se está evaluando el establecimiento de nuevas barreras en la zona de alto riesgo para tratar de reducir al máximo las posibilidades de movimiento de jabalíes hacia la zona más exterior del área infectada.
Los controles que se están produciendo en las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por un radio de 20 kilómetros siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad, según el Ministerio de Agricultura.