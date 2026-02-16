Una noche en la Palestina asediada: "Sufríamos una media de un ataque al mes, ahora es prácticamente uno al día"

Es una lotería saber cuándo y dónde los colonos judíos más violentos atacarán un pueblo o una aldea palestina, pero lo cierto es que ocurrirá. Los datos son tozudos. 52 agresiones del 20 de enero al 2 de febrero de 2026, según los últimos datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Resultado: 42 heridos —4 de ellos niños— y 134 personas desplazadas.

La mayoría de esos ataques, en las gobernaciones de Ramala y Nablus. Sinjil está justo en medio. ¿Cómo vive una población rodeada por una decena de asentamientos? ¿Cómo se duerme en un lugar con cuatro muertos en dos años por la violencia de los colonos y del ejército? Pasamos una noche allí para intentar comprenderlo. No será una noche tranquila. Casi nunca lo son del todo.

Sinjil, entre vallas y asentamientos En la carretera que conecta Ramala con Nablus, dos de las ciudades más importantes de este territorio palestino, Sinjil es un lugar inconfundible. Aparece aislada detrás de la valla que ya ha separado a parte de población de sus tierras, después de un reguero de banderas israelíes. El principal acceso lleva dos años bloqueado por una barrera de color naranja. Hay que entrar por otro. A su alrededor hay una decena de asentamientos israelíes. Con el paso de los meses van apareciendo nuevos outposts, puestos avanzados para la llegada de más colonos. La posición de Sinjil, en el corazón de Cisjordania, permite desconectar —todavía más— los núcleos de población palestinos. En Sinjil nos recibe su alcalde, Mutaz Tawafsha. "Antes del 7 de octubre de 2023, tal vez sufríamos una media de un ataque al mes, ahora es prácticamente uno al día, sino más”, nos explica impotente. Le faltan medios para proteger a su población y le sobra indefensión. De poco sirve, cuenta, llamar al Ejército o a la policía israelí. Al anochecer, se reúne con el Ayuntamiento con un grupo de vecinos. Debaten posibles acciones de protesta para frenar la construcción de otro asentamiento israelí. También estrategias para hacer frente a los colonos. Algunos vecinos nos enseñan marcas en la piel por intentar defender sus tierras. La autodefensa es, por ahora, es la única alternativa plausible para ellos. Palestinos en riesgo: la política expansionista de Israel más allá de Gaza MARC CAMPDELACREU (Corresponsal de TVE en Jerusalén)