El Gobierno israelí aprueba reconocer o regular 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

El Gabinete de seguridad israelí ha aprobado este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según ha confirmado el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ha sido él, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, quien ha liderado la propuesta.

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", ha celebrado Smotrich en un comunicado, en el que ha añadido que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín. Esos territorios fueron evacuados 2005.