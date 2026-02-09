La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de febrero con María Hervás e Izaro como invitadas

La Revuelta arranca la semana con doble ración de invitadas, la actriz María Hervás y la cantante Izaro, que ya visitó a David Broncano en la primera temporada. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos bajo demanda. Si quieres conseguir entradas gratuitas para ir a La Revuelta como público, puedes hacerlo rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Izaro vuelve a La Revuelta tras su Xorieri La cantante Izaro Andrés sorprendió a ritmo de txalapartas en la primera temporada de La Revuelta con su interpretación de Xorieri, extraída de su EP Perlak y en la que contó con la ayuda de la cantautora canaria Valeria Castro y el productor gallego Baiuca. Tras cerrar la gira de su álbum cerodenero y publicar el disco en directo izaro Gabonetan Kursaaletik zuzenean, la vizcaína regresa al programa para presentar su próximo proyecto, Arkitektura, que verá la luz este viernes 13 de febrero. 03.40 min La Revuelta | Izaro canta "Xorieri"