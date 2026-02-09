El plan de Izaro para hacer "arquitectura" de una vida digna: "Necesitamos hijos mejores para este mundo" | La Revuelta
- La cantante publicará su nuevo disco en el mes de diciembre, una vez que haya dado a luz a su hija
Muchas cosas han cambiado desde la última visita de Izaro Andrés a La Revuelta. En el mundo y en su vida, ya que la artista vizcaína ha aparecido mostrando su embarazo de siete meses: “En casa estaban expectantes, a ver si se veía la tripa o no”, comentaba antes de explicar cómo ha afrontado la doble gestación, la de su hija y la de su próximo disco, Arkitektura, al que dará a luz en el mes de diciembre, para dedicarse a maternar hasta entonces. Y es que su vida y su obra van más de la mano que nunca, ya que le “apetecía hacer un disco embarazada, la arquitectura de una vida, y lo he conseguido”.
Subrayando la importancia de “entender que todo es más comunitario que singular”, la cantante ha convocado a su público a unos talleres colaborativos en el primer concierto de la gira, programado para enero de 2027 en Irún, donde se construirá de forma colectiva el show que llevará en su gira. Y dado que Izaro, como medio planeta, vio la actuación de Bad Bunny en el descanso de la SuperBowl, ha confesado que tal vez copie la idea de los arbustos humanos por ser “mega práctica”.
Música para construir una vida digna
Arkitektura será, muy probablemente, el disco más especial de la carrera de Izaro, al menos hasta la fecha. La cantante vasca lo ha compuesto y grabado durante su embarazo, pero ha pospuesto su publicación hasta el mes de diciembre, cuando ya habrá dado a luz a su hija, para dedicar los próximos meses a “maternar”. Un álbum conceptual con el que la artista vizcaína nos recuerda que otro futuro es posible: “Estamos en un momento un poco crítico, tenemos que volver al germen de la vida y hacer arquitectura para crear una vida digna para todas, todos y todes”, apuntaba Izaro. En este sentido, considera que “estamos súper abstractos, y es normal”, reconoce, “pero necesitamos volver un poco más al cuerpo, sería más sano”, opinaba en su segunda visita a La Revuelta.
Aunque no quería que fuera “tan antropocentrista” porque quería hablar “un poco más de la existencia”, la artista de Mallabia ha observado que “siempre se dice que necesitamos un mundo mejor para nuestros hijos”, pero, en su opinión, “necesitamos hijos mejores para este mundo”. Algo que ella va a intentar al educar a su futura hija, porque “todos somos un engranaje” y está convencida de que “somos mucha gente la que queremos hacer las cosas bien, pero hay que encontrarse”. Como adelanto de lo que será ese próximo disco, Izaro ha interpretado un fragmento de la canción “La verdad”, inspirada en “lo importante de entender que la verdad existe, que los hechos y las opiniones no son lo mismo”, y el peligro que entraña que se esté “desdibujando” la frontera entre ambos conceptos.