El plan de Izaro para hacer "arquitectura" de una vida digna: "Necesitamos hijos mejores para este mundo" | La Revuelta

Muchas cosas han cambiado desde la última visita de Izaro Andrés a La Revuelta. En el mundo y en su vida, ya que la artista vizcaína ha aparecido mostrando su embarazo de siete meses: “En casa estaban expectantes, a ver si se veía la tripa o no”, comentaba antes de explicar cómo ha afrontado la doble gestación, la de su hija y la de su próximo disco, Arkitektura, al que dará a luz en el mes de diciembre, para dedicarse a maternar hasta entonces. Y es que su vida y su obra van más de la mano que nunca, ya que le “apetecía hacer un disco embarazada, la arquitectura de una vida, y lo he conseguido”.

Subrayando la importancia de “entender que todo es más comunitario que singular”, la cantante ha convocado a su público a unos talleres colaborativos en el primer concierto de la gira, programado para enero de 2027 en Irún, donde se construirá de forma colectiva el show que llevará en su gira. Y dado que Izaro, como medio planeta, vio la actuación de Bad Bunny en el descanso de la SuperBowl, ha confesado que tal vez copie la idea de los arbustos humanos por ser “mega práctica”.