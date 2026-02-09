La gran fiesta latina de Bad Bunny en la Super Bowl

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el SuperBowl LX es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vales más de lo que piensas. Créeme”. Mirando a cámara, y minutos después de arrancar uno de los shows más esperados del año, Bad Bunny ya había saludado a los millones de telespectadores y a los miles de aficionados que abarrotan el Levi's Stadium de Santa Clara para para ver en directo la final de la Super Bowl de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks con un “bienvenidos a la fiesta más grande del mundo entero”.

El artista puertorriqueño, vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, había arrancado su politizada actuación durante el descanso del partido de la gran final del fútbol americano cantando su famoso tema Tití me preguntó, mientras recorría escenas de la vida puertorriqueña: agricultores con sombreros tradicionales, jugadores de dominó y boxeadores.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente con Bad Bunny, en uno de los momentos de la noche de la Super Bowl LX. Lynne Sladky Lynne Sladky (AP)

Después vino Yo perreo sola. Y aparecieron bailando en en su famosa “casita”, el conocido escenario que ha utilizado en sus conciertos de la residencia en Puerto Rico, celebridades del mundo latino como Karol G, Jessica Alba o Pedro Pascal. Y lanzó otro mensaje subido en el tejado: “Mujeres en el mundo entero, peleando sin miedo”.

El ganador del Granmy al Mejor álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS continuó con su fulgurante actuación con Voy a llevarte pa PR., pero a mitad de la interpretación se cayó en otro salón de la casa, y sonó un himno latino: La gasolina. Y advirtió al público de que esa era música de Puerto Rico.

Otro de los momentos estelares fue cuando, después de presenciar una boda escenificada que se presumía entre una persona migrante y un estadounidense -un símbolo de la diversidad de Estados Unidos- apareció por sorpresa Lady Gaga, con un vestido azul, para cantar una versión en merengue Die With A Smile -canción con la que ganó un Grammy el año pasado junto a Bruno Mars- acompañada de una banda latina. Luego dieron pasos de baile juntos en el inicio de Baile Inolviable.

Bad Bunny y Lady Gaga bailan durante la actuación en el descanso de la Super Bowl. Chris Torres (EPA)

El estadio Levi's de Santa Clara estalló de júbilo cuando sonaron los primeros acordes de NUEVAYoL, momento en el que Bad Bunny reapareció para entregarle simbólicamente un premio Grammy a un niño que sintonizaba la televisión junto a su padre.

Del escenario de la plantación de plátanos, sentado en una de las sillas similares a la de la cubierta del álbum Debí tirar más fotos, Ricky Martin hacía presencia para cantar el reivindicativo Lo que le pasó a Hawai.

Y volvió a escena Bad Bunny izando la bandera de su Puerto Rico para cantar El Apagón. Subido a un poste eléctrico dio paso a Café Con Ron. Con fuegos artificiales en el cielo y decenas de artistas bailando con mucho ritmo, Bad Bunny dijo "Good bless América".

Y llegó, quizá, el gran momento de la noche. Cogiendo de nuevo el balón de fútbol americano, el artista empezó a nombrar todos los países de América. Detrás, todas las banderas y una legión de bailarines. Al fondo, una gran pantalla del estadio rezaba en inglés The only thing more powerful than hate is love (lo único más poderoso que el odio es el amor, en su traducción al español).

En una de las pantallas del Levi's Stadium de Santa Clara (California), que acogía la Super Bowl 2026, apareció el mensaje 'The only thing more powerful than hate is love' durante el espectáculo de Bad Bunny. Carlos Avila Gonzalez Carlos Avila Gonzalez (San Francisco Chronicle)

“¡Ahora sí!”, gritó con alivio el artista puertorriqueño, para dar paso a uno de sus últimos grandes temas, Debí Tirar Más Fotos. Y con mucha energía, mucha gente, mucho jolgorio y ritmo se fue del estadio, dejando claro de dónde viene, celebrando el poso de la música latina y del reguetón en la cultura estadounidense.

Fueron 12 minutos y 50 segundos de actuación cantando en español, un hito en la historia de las actuaciones en el intermedio de la Super Bowl.