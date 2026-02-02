Bad Bunny hace historia en los Grammy y carga contra las políticas de Trump: "Antes de dar gracias a Dios, fuera ICE"
- El artista puertorriqueño se lleva el 'Mejor Álbum del Año', primera vez para una obra en español
- El rapero Kendrick Lamar fue el más galardonado de la noche con cinco gramófonos
Bad Bunny dio el pelotazo en los Grammy 2026 y marcó un profundo hito no solo en su carrera sino para la música en español en general al ganar el gramófono a 'Mejor Álbum del Año', la categoría reina, en la 68ª edición de unos galardones muy combativos en lo político contra el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y, por extensión, claro, contra Donald Trump.
DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convierte así en el primer álbum totalmente en español en coronarse en la gran categoría, signo de unos tiempos que han llevado a un artista en nuestro idioma a ser el cantante más escuchado del mundo, otro año más, en un premio en donde el Conejito Malo se ha impuesto a algunos de los favoritos de la noche como Mayhem, de Lady Gaga, o Swag de Justin Bieber, quien se fue de vacío de esta velada, por cierto.
El puertorriqueño está de dulce y sumó tres gramófonos estadounidenses más a su trayectoria al también alzarse con los premios a 'Mejor Álbum de Música Urbana' y el de 'Mejor Interpretación de Música Global' con 'EoO'. Y, al contrario que en los Globos de Oro, muy contenidos en lo político, aquí los protagonistas se lanzaron aguerridos contra las políticas migratorias del Gobierno en unos días de máxima indignación y tensión después de que los agentes de ICE mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneapolis.
"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", declaró directamente Bad Bunny, quien, recordemos, protagonizará la actuación el próximo domingo en el descanso de la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, y quien ha sido vituperado por el propio presidente Donald Trump llegando a declarar: "Soy anti ellos", en referencia a Bad Bunny y a Green Day, que también tocarán.
Kendrick Lamar supera a Jay-Z
No obstante, también hay otro artista que hizo historia. El músico más galardonado de la noche fue, por segundo año consecutivo, el rapero californiano Kendrick Lamar, quien con cinco premios superó el récord de Jay-Z como el rapero con más Grammy en la historia, alcanzando un total de 26 gramófonos. Kanye West aún estaría más detrás, con 24.
Durante la ceremonia celebrada esta pasada madrugada, Lamar fue reconocido en múltiples categorías relacionadas con el rap, incluyendo 'Mejor Álbum de rap' por GNX, 'Mejor Canción de rap', 'Mejor Interpretación de rap melódico' y 'Mejor Interpretación de rap'.
En esta gala celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Bad Bunny y Lamar eran los artistas que partían en la posición de favoritos junto a Lady Gaga, que se llevó al morral dos premios, por 'Mejor Álbum Vocal Pop' y 'Grabación Dance-Pop' pero que perdió sorpresivamente frente a Lola Young en 'Mejor Interpretación Pop Solista' por "Messy" y con un discurso muy simpático: "No se que decir, no tenía nada preparado, soy messy (desastre), como dice la canción", apuntó.
Y Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros en ganar el premio a 'Mejor canción del año' ya por tres veces, por "Windflower", con la cantante mostrando sin ambages su postura contra el ICE: "Nadie es ilegal en tierras robadas", dijo sobre el escenario. "Es muy difícil saber qué decir o qué hacer ahora mismo... tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando".
Primer gramófono para el k-pop
Además, otro hecho relevante de la gala fue que con "Golden", de Las guerreras del k-pop, por primera vez una canción de este género se llevó un Grammy, poniendo fin a su extraña sequía para uno de los fenómenos globales más indiscutibles del pop en siglo XXI. Fue en la categoría 'Mejor canción escrita para medios visuales' por su aparición en la película de Netflix, la más vista en su historia. Ojo a esto para calibrar la dimensión del k-pop.
Y, sobre el escenario, la audiencia de los premios más importantes de la industria musical pudo ver a Bruno Mars y Rosé abrir con un vibrante "APT", y también a un viralísimo Justin Bieber cuasi desnudo y Sabrina Carpenter, quien, en su caso, transformó las tablas en un aeropuerto para, vestida de azafata, interpretar "Manchild" contagiando al graderío su buen humor.
Otra que se mostró crítica contra el ICE y las políticas migratorias fue Olivia Dean, quien recibió el gramófono a la 'Mejor Artista Revelación' de manos de Chappell Roan. "Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo entre aplausos. "Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas".
Trump amenaza a Trevor Noah
La ceremonia de los 68 Premios Grammy estuvo marcada por dos proezas (Bad Bunny y Kendrick Lamar) y por una atmósfera de denuncia desde la propia alfombra roja hasta la labor del presentador, el cómico Trevor Noah, que no paró en toda la noche de denunciar el momento político en Estados Unidos.
«Benito (preguntándole a Bad Bunny), si las cosas se siguen poniendo mal en EEUU, ¿puedo ir a vivir contigo a Puerto Rico?», espetó el presentador estadounidense, a lo que Bad Bunny respondió: «Trevor, tengo malas noticias para ti, Puerto Rico es parte de EE.UU.». «No se lo digas a esta gente (en referencia al Gobierno de EE.UU)», agregó el comediante, provocando la risa del público.
E incluso contra Trump directamente con un chiste que puede traer cola. «Desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton», dijo, en referencia al presidente de Estados Unidos y a su fijación por Groenlandia.
Raudo como acostumbra, Trump ya ha amenazado con demandar a Noah por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", ha posteado en su red Truth Social.
GRAMMY 2026, TODOS LOS GANADORES POR CATEGORÍA
Álbum del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (GANADOR)
- Let God Sort Em Out- Clipse, Pusha T & Malice -
- Swag - Justin Bieber
- GNX - Kendrick Lamar
- Mayhem - Lady Gaga
- Mutt - Leon Thomas
- Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter
- Chromakopia - Tyler, the Creator
Canción del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Wildflower - Billie Eilish (GANADORA)
- Anxiety - Doechii
- Golden - Huntr/x
- Luther - Kendrick Lamar & SZA
- Abracadabra - Lady Gaga
- Apt. - Rosé & Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
Productor del año (no clásica) - Premios Grammy 2026
- Cirkut (GANADOR)
- Sounwave
- Blake Mills
- Dijon
- Dan Auerbach
Grabación del Año:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Wildflower - Billie Eilish
- The Subway - Chappell Roan
- Anxiety - Doechii
- Luther - Kendrick Lamar & SZA (GANADOR)
- Abracadabra - Lady Gaga
- Apt. - Rosé & Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
Escritor del año (no clásica)- Premios Grammy 2026
- Amy Allen (GANADORA)
- Laura Veltz
- Tobias Jesso Jr.
- Jessie Jo Dillon
- Edgar Barrera
Artista Revelación:
- Olivia Dean (GANADORA)
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Sombr
Mejor videoclip:
- Anxiety - Doechii (GANADORA)
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade
Mejor Interpretación Pop Solista
- Messy — Lola Young (GANADORA)
- Daisies — Justin Bieber
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Disease — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
Mejor Álbum Pop Vocal
- MAYHEM – Lady Gaga (GANADORA)
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
- Beautifully Broken — Jelly Roll (GANADORA)
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor interpretación de música tradicional estadounidense
- Beautiful Strangers, de Mavis Staples (GANADORA)
- Richmond on the James, de Alison Krauss y Union Station
- Crimson And Clay, de Jason Isbell
- Ancient Light, de I'm with her
- LONELY AVENUE, de Jon Batiste con Randy Newman
Mejor interpretación de 'americana'
- Godspeed, de Mavis Staples (GANADOR)
- Horses, de Jesse Welles
- That's gonna leave a mark, de Molly Tuttle
- Poison in my well, de Maggie Rose y Grace Potter
- Boom, de Sierra Hull
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny (GANADOR)
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Álbum Rap
- GNX — Kendrick Lamar (GANADOR)
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ALGORHYTHM —Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León (GANADOR)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Raíces — Gloria Estefan (GANADORA)
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cancionera — Natalia Lafourcade (GANADORA)
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum Rock
- Never Enough — Turnstile (GANADOR)
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Idols — Yungblud
Mejor interpretación metal
- BIRDS, de Turnstile (GANADOR)
- Soft Spine, de Spiritbox
- Emergence, de Sleep Token
- Lachryma, de Ghost
- Night Terror, de Dream Theater
Mejor grabación dance/electrónica
- End of summer, de Tame Impala (GANADOR)
- VOLTAGE, de Skrillex
- SPACE INVADER, de KAYTRANADA
- Victory Lap, de Fred Again, Skepta y PlaqueBoyMax
- No Cap, de Disclosure y Anderson .Paak
Mejor Canción Rock
- As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) (GANADOR)
- Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor interpretación rock
- Changes (Live from Villa Park) back to the beginning, de YUNGBLUD (GANADOR)
- Mirtazapine, de Hayley Williams
- NEVER ENOUGH, de Turnstile
- The Emptiness Machine, de Linkin Park
- U Should Not Be Doing That, de Amyl and the Sniffers
Mejor álbum de música alternativa
- Songs of a Lost World – The Cure (GANADOR)
- Sable, Fable – Bon Iver
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor interpretación de alternativa
- Alone, de The Cure (GANADOR)
- Parachute, de Hayley Williams
- mangetout, de Wet Leg
- SEEIN' STARS, de Turnstile
- Everything Is Peaceful Love, de Bon Iver
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADORAS)
- Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT. – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor interpretación de rap
- GANADOR - Chains & Whips, de Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Darling, I, de Tyler y The Creator con Teezo Touchdown
- tv off, de Kendrick Lamar y Letfty Gunplay
- Anxiety, de Doechii
- Outside, de Cardi B
Mejor canción de rap
- Tv off, de Kendrick Lamar y Letty Gunplay (GANADOR)
- TGIF
- Sticky
- The Birds Don't Sing
- Anxiety
Mejor interpretación de rap melódico
- luther, de Kendrick Lamar y SZA (GANADORES)
- Somebody Loves Me, de PARTY NEXTDOOR y Drake
- WeMaj, de Terrace Martin y KEnyon Dixon con Rapsody
- Wholeheartedly, de JID con Ty Dolla $ign y 6Lack
- Proud of me, de Fridayy y Meek Mill
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs (GANADORA)
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor Grabación de Pop Dance
- Abracadabra — Lady Gaga (GANADORA)
- Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae
- Tyler Spry & Ryan Tedder
- llegal — PinkPantheress
Mejor grabación remezclada (no clásica)
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix), de Gesaffelstein y Lady Gaga (GANADOR)
- Golden - David Guetta REM/X
- Galvanize
- A Dream's a Dream - Ron Trent Remix
- Don't forget about us
Mejor Canción de R&B
- Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) (GANADORES)
- Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- t Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Sinners – Ludwig Göransson, compositor (GANADOR)
- How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
- MUTT — Leon Thomas (GANADOR)
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
Mejor interpretación de R&B tradicional
- VIBES DON'T LIE, de Leon Thomas (GANADOR)
- Crybaby, de SZA
- LOVE YOU TOO, de Ledisi
- UPTOWN, de Lalah Hathaway
- Here we are, de Durand Bernarr
Mejor álbum de R&B progresivo - Premios Grammy 2026
- GANADOR - BLOOM, de Durand Bernarr
- Come As You Are, de Terrace Martin y Kenyon Dixon
- Access All Areas, de FLO
- LOVE ON DIGITAL, de Destin Conrad
- Adjust Brightness, de Bilal
Mejor canción country
- Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) (GANADOR)
- Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top (GANADOR)
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
- Golden - KPop Demon Hunters (GANADORA)
- As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
- I Lied to You - Sinners
- Never Too Late - Elton John
- Pale, Pale Moon - Sinners
- Sinners - Sinners
Mejor interpretación de R&B
- Folded, de Kehlani (GANADORA)
- Heart of a woman, de Summer Walker
- MUTT (Live from NPR's Tiny Desk), de Leon Thomas
- It depends, de Chris Brown y Bryson Tiller
- YUKON, de Justin Bieber
Mejor álbum de poesía leída - Premios Grammy 2026
- Words For Days Vol. 1, de Mad Skillz (GANADOR)
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends At Treepeople, de Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Pages, de Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Black Shaman, de Marc Marcel
- A Hurricane in Heels: healed people don't act like that (partially recorded live @City Winery & other places), de Queen Sheba
Mejor interpretación de jazz
- Windows - Live, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade (GANADOR)
- All Stars Lead To You - Live, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
- Four, de Michael Mayo
- Peace of Mind / Dreams come true, de Samara Joy
- Noble Risa, de Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
Mejor álbum vocal de jazz
- Portrait, de Samara Joy (GANADOR )
- Live at Vic's Las Vegas, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
- Fly, de Michael Mayo
- We Insist 2025!, de Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell con Weedie Braimah, Milena Casado, Morgan Guerin, Simon Moullier y Matthew Stevens
- Elemental, de Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Mejor álbum de jazz instrumental - Premios Grammy 2026
- Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore (GANADOR)
- Fasten Up, de Yellowjackets
- Spirit Fall, de John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade
- Belonging, de Branford Marsalis Quartet
- Trilogy 3 (Live), de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor álbum de jazz conjunto
- Without Further Ado, vol 1, de Christian McBride Big Band (GANADOR)
- Some Days Are Better: The Lost Scores, de Kenny Wheeler Legacy con la Orquesta de la Real Academia de Música de Jazz y la orquesta Frost
- Lights on a satellite, de Sun Ra Arkestra
- Basie Rocks!, de Deborah Silver y The Count Basie Orchestra
- Lumen, de Danilo Pérez con Bohuslän Big Band
- Orchestrator Emulator, de The 8-Bit Big Band
Mejor álbum de jazz latino
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro (GANADOR)
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, de Miguel Zenón Quartet
- Mundoagua - Celebrating Carla Bley, de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, de de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra con Pedrito Martónez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa
- Le Fleur de Cayenne, de Paquito D'Rivera y Madrid-New York Conection Band
Mejor álbum de jazz alternativo
- GANADOR - LIVE-ACTION, de Nate Smith
- Blues Blood, de Immanuel Wilkins
- Ride into the Sun, de Brad Mehldau
- Keys to the City Volume One, de Robert Glasper
- honey from a winter stone, de Ambrose Akinmusire
Mejor álbum de pop vocal tradicional
- A Matter of Time, de Laufey (GANADOR)
- The Secret of Life: Partners, volume 2, de Barbra Streisand
- Harlequin, de Lady gaga
- Who Believes in Angels?, de Elton John y Brandi Carlile
- The Gift of Love, de Jennifer Hudson
- Wintersongs, de Laila Biali
Mejor álbum instrumental contemporáneo
- Brigthside, de ARKAI (GANADOR)
- Shayan, de Charu Suri
- Just Us, de Bob James y Dave Koz
- BEATrio, de Béla Fleck, Edmar Castañeda y Antonio Sánchez
- Ones & Twos, de Gerald Clayton
Mejor álbum de teatro musical - Premios Grammy 2026
- Buena Vista Social Club, de Marco Paguia, Dean Sharenow & David Yazbek (GANADOR)
- Maybe Happy Ending
- Just In Time
- Gypsy
- Death Becomes Her
Mejor interpretación de country en solitario
- Bad As I Used to Be (F1-The Movie) (GANADOR)
- Somewhere Over Laredo
- I Never Lie
- Good News
- Nose On The Grindstone
Mejor interpretación de country en dúo o grupal
- GANADOR - Amen, de Shaboozey y Jelly Roll
- Honky Tonk Hall of Fame, de George Strait y Chris Stapleton
- Love Me Like You Used To Do, de Margo Price y Tyler Childers
- Trailblazer, de Reba McEntire, Miranda Lambert y Lainey Wilson
- A Song to Sing, de Miranda Lambert y Chris Stapleton
Mejor canción de música tradicional estadounidense
- Ancient light, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins (GANADORA)
- Spitfire
- Middle
- Foxes In The Snow
- BIG MONEY