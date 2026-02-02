Los Grammy se politizan: las estrellas cargan contra el ICE y Trump... y el Dalái Lama se lleva un premio

La 68 edición de los Premios Grammy estuvo marcada por dos hitos musicales de alto estatus. Bad Bunny obtuvo el 'Mejor Álbum del Año' por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer disco íntegramente en español en conquistar la categoría reina. Y, además, Kendrick Lamar se convirtió en el rapero con más gramófonos de la historia, superando a Jay-Z y Kanye West.

Y, sin embargo, con todo, incluido un Grammy al mismísimo Dalái Lama, y al contrario de unos tibios Globos de Oro, en donde la contención se impuso en la industria audiovisual estadounidense, lo que se vio esta pasada madrugada y marcará la agenda a buen seguro los próximos días será el espíritu combativo de las grandes estrellas musicales contra ICE y Trump. Con determinación, sin ambages y desde la alfombra roja. Su presentador incluso igual se lleva una denuncia del presidente de Estados Unidos...

Trump y Epstein Porque Trevor Noah, el conductor de la gala, lanzó varios dardos contra el momento político de Estados Unidos, como por ejemplo: «Benito (preguntándole a Bad Bunny), si las cosas se siguen poniendo mal en EEUU, ¿puedo ir a vivir contigo a Puerto Rico?», dijo el presentador estadounidense, a lo que Bad Bunny respondió: «Trevor, tengo malas noticias para ti, Puerto Rico es parte de EE.UU.». «No se lo digas a esta gente (en referencia al Gobierno de EE.UU)», agregó el comediante, provocando la risa del público. Pero sin duda, la pulla que más cara puede costarle al humorista sudafricano es este misil directo contra el presidente de Estados Unidos. «Desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton», dijo, en referencia a su fijación por Groenlandia. Trump ya ha amenazado con demandarle y le ha llamado "pobre, patético, sin talento y tonto" en su red social.

Desde la alfombra roja La ceremonia ha sido desde la previa un acto político en contra de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Billie Eilish ya dejó ver allí su pin de 'Fuera ICE'. Y no ha sido la única, pues también hicieron lo mismo Justin Bieber, Margo Price o Jack Antonoff, el productor de artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey o Sabrina Carpenter. Kehlani, quien recibió dos premios de R&B por su canción "Folded", dijo también durante su paso por la alfombra roja más aguerrida: "A la mierda con ICE. Creo que todos somos un grupo demasiado poderoso como para estar juntos en una sala y no hacer algún tipo de declaración en nuestro país, así que me parece una tontería". Y de ahí hacia delante, con el devenir de la gala, las críticas fueron casi el leit motiv en un contexto de máxima tensión e indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneapolis. Este marco lleno de crispación afloró a lo grande en la ceremonia.

Bad Bunny: "No somos aliens" El rey de la noche, Benito Antonio Martínez Ocasio, o sea Bad Bunny, hizo ante el micrófono algunas de las declaraciones más directas que se pueden hacer en contra de las políticas migratorias y el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y lo hizo cuando conquistó el Grammy a 'Mejor Álbum del Año'. El gran premio. "Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE". Y el Crypto.com Arena de Los Ángeles corrió a ovacionarle. Pero siguió: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”. La filosofía, según argumentó, es que el odio "solo genera más odio". "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó. Hay que recordar que dentro de una semana, el artista puertorriqueño protagonizará con su actuación el descanso de la Super Bowl. Hay mucha expectación, y más ahora, por todo lo que pueda acontecer en un lugar en el que ya se ha dicho se va a reforzar la presencia de agentes del ICE en los alrededores mientras el presidente Donald Trump ha dicho que es "anti ellos", en referencia a Bad Bunny y Green Day, quienes también tocarán. Tampoco hay que olvidar que Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo, decidió no realizar una gira por Estados Unidos de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, justo el disco que ha ganado el premio importante en los Grammy, por miedo a las redadas a sus fans en los conciertos.

Billie Eilish, Gloria Estefan, Olivia Dean... anti-ICE Las estrellas, en general, no se taparon y pronunciaron discursos apasionados anti-ICE. Aparte de los pins que lucieron desde Justin Bieber a Carole King, no solo Bad Bunny se metió de lleno contra las políticas migratorias. La propia Billie Eilish, pin en ristre, declaró al ganar el premio a la 'Mejor Canción del Año': "Nadie es ilegal en tierras robadas", dijo en el escenario. "Es muy difícil saber qué decir o qué hacer ahora mismo... tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando". Y Olivia Dean, 'Mejor Artista Revelación', tampoco se fue por peteneras: "Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo entre aplausos. "Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas". SZA, que ganó un premio junto a Kendrick Lamar, también hizo una reflexión de tintes místicos: “Por favor, no se desesperen”, dijo. “Podemos seguir adelante, nos necesitamos unos a otros… no nos gobierna el gobierno, nos gobierna Dios”. O Gloria Estefan, que tras su victoria como 'Mejor Álbum Tropical Latino', dijo en la sala de prensa: "No creo que nadie diga que queremos una guerra civil en la frontera. Pero lo que está sucediendo no es que se arresto a delincuentes. Se trata de personas con familias que han contribuido a este país durante décadas. Niños pequeños... hay cientos de niños en centros de detención... Espero que nuestro gobierno escuche nuestra petición de humanidad".

Justin Bieber casi desnudo Apartando la política de la gala, la noche de los Grammy nos dejó un momento de gran viralidad con la actuación casi desnudo de Justin Bieber, que se marcó una versión austera, en la vestimenta y en lo musical, de su "I Do" con una guitarra acústica. Iba solo con sus calzoncillos bóxer de seda y una guitarra morada. Una ceremonia que no se le dio muy bien a uno de los favoritos de la noche, con cuatro nominaciones, que se fue de vacío.

'In memoriam' de Ozzy Osbourne La noche contó con emotivos segmentos 'in memoriam' liderados por estrellas, por ejemplo Lauryn Hill rindiendo homenaje a D'Angelo. Pero destacamos Post Malone acordándose y honrando a Ozzy Osbourne en una actuación para la memorabilia de estos premios junto a Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses, y Chad Smith y Andrew Watt para marcarse un "War Pigs" tan emocionante como cañero. Antes, Yungblud, que había ganado el Grammy a Mejor interpretación rock por "Changes", también se había emocionado recordando al 'Príncipe de las Tinieblas': “Este momento no es solo mío”, dijo Yungblud sobre el escenario, con la voz llena de emoción. “Crecer amando a un ídolo, que te ayuda a descubrir tu identidad, no solo como músico, sino también como hombre, es algo por lo que estoy realmente agradecido”.

Ca7riel, Paco Amoroso y la táblet maldita Ca7riel y Paco Amoroso estaban más que consagrados pero se podría decir que definitivamente juegan ya en las grandes ligas al obtener el gramófono a 'Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo' por PAPOTA. Sin embargo, no pudieron leer su discurso de agradecimiento por una táblet maldita. Simplemente no se activó. ¿Y qué pasó? Que no pudieron leer las palabras que tenían preparadas y tuvieron que improvisar un desconcertante parlamento en donde se escuchó "Argentina y toda Latinoamérica, esto es para ustedes". Después de la gala, ellos mismos explicaron el asunto: "Saqué la táblet con el discurso en inglés, pero no funcionó. Así que agradecí a Dios y a toda la buena gente que nos ayudó a ser esta nueva versión de nosotros mismos".