Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967

El Gobierno de Israel ha aprobado este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a Efe por el Ministerio de Justicia.

"La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la medida es "el registro de extensas áreas" en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

Una operación en el Área C de Cisjordania Justicia especifica en el comunicado que el proceso se aplicará en el Área C de Cisjordania, siendo esta la zona bajo dominio administrativo y militar israelí (abarca el 60 % del total del enclave). Precisamente, el ministerio de Exteriores israelí ha acusado después a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de estar registrando territorio "ilegalmente" en esta área a raíz del anuncio del gobierno de Benjamin Netanyahu. Se trata, según este departamento, de una "violación de los acuerdos existentes" (este sector, según los Acuerdos de Oslo, queda bajo control administrativo y militar de Israel y abarca un 60 % del enclave). La división por zonas, establecida en los Acuerdos de Oslo, estipula además un Área A bajo control administrativo y militar palestino (18 % del territorio); y un Área B, de administración palestina y control de seguridad israelí (22 %). "Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días, estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria", ha dicho por su parte el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, según el comunicado. Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el fiscal general militar israelí en el momento emitió una orden para suspender de inmediato estos procesos de titularidad en dicho territorio palestino, ya que estos contravienen el derecho internacional al ser Israel una potencia ocupante. Israel Katz, titular de Defensa, ha reivindicado la medida como un movimiento "de seguridad y jurídico esencial, diseñado para asegurar control, su aplicación y la total libertad de acción del Estado de Israel en el territorio". Además, la medida "permitirá al Ejército y el estamento de defensa actuar con determinación" en estas áreas de Cisjordania con tal de "salvaguardar los intereses nacionales" de Israel, agregó.