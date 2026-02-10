Zaman FM: la primera emisora de radio que rompe el silencio en Gaza

En un edificio que aún conserva las cicatrices del conflicto, una antena ha vuelto a elevarse. Es la señal de Zaman FM, la primera de las 23 emisoras que operaban en la Franja Gaza antes de la guerra en lograr retomar sus emisiones. Hasta ahora, la mayoría de estas infraestructuras de comunicación habían sido destruidas u obligadas a cerrar sus retransmisiones, dejando a la población en un vacío comunicativo.

En un contexto marcado por el apagón informativo y la destrucción, este estudio, acondicionado de urgencia entre los escombros, representa el regreso de la voz local. De esta manera, la radio se mantiene como uno de los canales más efectivos para la difusión de información crítica para los gazatíes.

La realidad del periodismo en la zona es, sin embargo, desoladora. Según los datos oficiales de la UNESCO, la guerra se ha cobrado la vida de 259 profesionales de los medios de comunicación desde 2023, cuatro de los cuales han fallecido en lo que va de año. Esta cifra convierte al enclave en el lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión, superando los registros de cualquier conflicto bélico de las últimas décadas.

Ante esta situación, el pasado mes de septiembre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano Avaaz impulsaron una iniciativa para exigir el fin de lo que califican como una "masacre deliberada" en la Franja. Asimismo, reclamaron el acceso de la prensa extranjera al enclave palestino, un tránsito que hasta el momento permanece vetado por las autoridades israelíes.

Emitir entre escombros La operatividad actual de Zaman FM es mínima, reflejo de la precariedad que rodea la zona. El equipo humano se ha reducido a la resistencia de apenas dos personas: el encargado de la mesa de mezclas y su director y presentador, Rami. Juntos han logrado poner en marcha la programación matinal con un objetivo estrictamente humanitario, buscando cubrir la necesidad de información vital que la población civil perdió tras la destrucción de las infraestructuras básicas. El director es tajante sobre la premura de recuperar estos espacios de comunicación: "Gaza necesita urgentemente que se vayan abriendo las emisoras para poder acceder a información de servicio público, boletines donde se informe sobre temas esenciales como epidemias o educación”.