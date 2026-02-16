De las guardias de 24 horas a la compatibilidad con el sector privado: ¿Por qué siguen en huelga los médicos?

Los médicos han iniciado este lunes una batería de huelgas con la que reclaman nuevas concesiones al Ministerio de Sanidad. Consideran que el Estatuto Marco pactado en enero entre el Gobierno y los principales sindicatos del gremio sanitario (SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF) no les representa y aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más y mejor a sus características particulares.

Los paros se alargarán hasta el próximo viernes y, si no hay acuerdo, se repetirán durante una semana al mes al menos hasta el próximo junio. Convocan la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Analizamos las principales claves de la movilización:

Las demandas de los médicos Los facultativos reclaman un reconocimiento propio al margen del Estatuto Marco. "No es por clasismo", sino porque "tenemos una serie de características que no tienen otras categorías" dentro del Sistema Nacional de Salud, explica a RTVE Noticias el presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS, Javier Ortega, al citar la gran reivindicación a nivel nacional de esta jornada de paros y movilizaciones. Los médicos emprenden la primera de las semanas de huelga convocada contra el Estatuto Marco impulsado por Sanidad Incluir a los médicos dentro del Estatuto Marco general implica, según Ortega, "igualar a la baja". En este sentido, recuerda que mientras otras categorías se rigen por un sistema de turnos, en el caso de los médicos persisten las guardias de hasta 24 horas, por lo que llama a limitar su duración y a introducir nuevas variables como la voluntariedad y mejoras tanto en la remuneración de las horas (subida del pago por guardias hasta el 175%) como en las fases compensatorias de descanso. "No pedimos pasar de blanco a negro. Hay una transición de grises", recalca Ortega. Más allá de las guardias, las reivindicaciones concretas incluyen una clasificación profesional singular, un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial, la prohibición de la movilidad forzosa o conservar el régimen de compatibilidades entre el sistema público y el privado, para que no se agrande la "fuga" de capital humano. Aspiran también a que se generalice en todo el país la jornada máxima de 35 horas semanales, aunque en algunas comunidades autónomas ya se ha llegado a este baremo horario que ahora los sindicatos reclaman generalizar. En este sentido, Ortega advierte de que Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se han quedado atrás en la jornada de 37,5 horas semanales y apela a las autonomías a asumir sus propias responsabilidades, ya que al tratarse de una competencia delegada "tienen el poder de mejorar el 85% del Estatuto Marco, el antiguo y el nuevo".

¿Qué dice el Ministerio de Sanidad? El Ministerio de Sanidad respeta el derecho a la huelga, pero reivindica el trabajo de negociación ya hecho y el marco sobre el que se ha realizado, "con los sindicatos elegidos democráticamente por todos los profesionales sanitarios, incluidos los médicos". "Son los interlocutores que la ley establece para este tipo de acuerdos", esgrimen fuentes del departamento dirigido por Mónica García. 04.46 min Huelga de médicos: "O llegamos a un acuerdo o la sanidad se va a quedar sin médicos" Entiende, además, que el Estatuto Marco tiene que seguir representando a los médicos, entre otras cosas porque "por primera vez" cuentan con un "capítulo específico" dentro del texto general. Crear un documento alternativo "supondría fragmentar el marco común que ordena al conjunto de profesionales del sistema sanitario público y romper una lógica de trabajo multidisciplinar que es clave en nuestro modelo sanitario", agregan esas fuentes. El representante de AMTYS, en cambio, acusa al Ministerio de pegar un "cerrojazo" a la negociación y cree que "lo mínimo es abrir una mesa de diálogo".

Los efectos secundarios en el paciente La huelga acarrea consecuencias innegables en la atención al paciente, una derivada a la que se agarra el Ministerio para instar a los médicos que utilicen la tramitación parlamentaria del Estatuto Marco para intentar promover cambios. "Cuando se opta por no utilizar esos cauces", añade, "quienes terminan asumiendo el impacto son los ciudadanos que necesitan atención sanitaria". Ortega admite que el paro tendrá "efectos secundarios", pero insiste en que los médicos "siempre dan la cara ante los pacientes" y se esfuerzan estos días por explicar que las urgencias y las consultas y cirugías esenciales estarán atendidas. Apela a la paciencia y la comprensión de la ciudadanía, porque mejorar las condiciones laborales de los facultativos implica reforzar también la calidad asistencial en "un servicio público esencial".