Cientos de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros
- Sanidad alcanzó un acuerdo para desbloquear el nuevo Estatuto Marco sin el apoyo de los sindicatos médicos
- Los facultativos insisten en la necesidad de un estatuto propio que recoja sus singularidades laborales
Cientos de médicos se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Sanitario, que recoja sus singularidades propias, y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.
El Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo el pasado mes de enero con los sindicatos mayoritarios del sector- SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF- para crear un nuevo Estatuto Marco que recogía las líneas básicas de las condiciones laborales del sector, pero con la oposición de los sindicatos médicos, que han tenido como principal batalla ese estatuto propio.
'Hago horas a destajo y me pagan con vocación', 'este estatuto lo vamos a parar', 'Mónica, dimisión' o 'por un estatuto propio' son algunos de los lemas que se han visto en las batas blancas y que se han coreado durante este acto de protesta con la marcha del Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad y secundan esta manifestación y demás actos de protesta, que continuarán con las huelgas anunciadas y que se prolongarán hasta junio.
A juicio de los sindicatos médicos, el acuerdo con los sindicatos mayoritarios nació "sin contar con los médicos y los facultativos" y "perpetúa las condiciones de los médicos y facultativos, que son peores que las del resto de categorías"
"No puede ser que sindicatos no médicos hagan un estatuto que concierne al médico, queremos tener un ámbito específico de negociación", ha dicho a TVE el presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, que llama al Ministerio de Sanidad a rectificar.
Sanidad cree que ese estatuto propio "rompería la cohesión"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.
Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales.
En la misiva, la titular de Sanidad señalaba su respeto al derecho a huelga, pero precisaba que utilizar este recurso supone un impacto sobre la ciudadanía, con un perjuicio para los pacientes y el funcionamiento del sistema.
En respuesta, los sindicatos médicos defendieron la huelga nacional como "última opción" para lograr sus reclamaciones, después de haber acudido a decenas de reuniones con el Ministerio, mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso.