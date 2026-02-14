Cientos de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Cientos de médicos se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Sanitario, que recoja sus singularidades propias, y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.

El Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo el pasado mes de enero con los sindicatos mayoritarios del sector- SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF- para crear un nuevo Estatuto Marco que recogía las líneas básicas de las condiciones laborales del sector, pero con la oposición de los sindicatos médicos, que han tenido como principal batalla ese estatuto propio.

'Hago horas a destajo y me pagan con vocación', 'este estatuto lo vamos a parar', 'Mónica, dimisión' o 'por un estatuto propio' son algunos de los lemas que se han visto en las batas blancas y que se han coreado durante este acto de protesta con la marcha del Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad y secundan esta manifestación y demás actos de protesta, que continuarán con las huelgas anunciadas y que se prolongarán hasta junio.

A juicio de los sindicatos médicos, el acuerdo con los sindicatos mayoritarios nació "sin contar con los médicos y los facultativos" y "perpetúa las condiciones de los médicos y facultativos, que son peores que las del resto de categorías"

"No puede ser que sindicatos no médicos hagan un estatuto que concierne al médico, queremos tener un ámbito específico de negociación", ha dicho a TVE el presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, que llama al Ministerio de Sanidad a rectificar.