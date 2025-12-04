La sanidad pública convoca una huelga indefinida a partir de enero por el rechazo del Estatuto Marco
- Los cinco sindicatos del sector sanitario critican la "parálisis ministerial" de Mónica García
- El 27 de enero comenzarán los paros convocados por SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde
Las cinco principales organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación del Estatuto Marco del personal estatutario (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) a una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero.
La medida de presión se repetirá cada martes de forma continuada, "mientras sea necesario", como respuesta a lo que consideran una falta de voluntad por parte del Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco que sea "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".
La secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, ha explicado en rueda de prensa que el Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo que incluya a todos los profesionales, poniendo fin a casi tres años de negociaciones.
El detonante, la negociación con los médicos
Los convocantes lamentan que el Ministerio, dirigido por Mónica García, haya optado por llevar a cabo "negociaciones paralelas" con sindicatos que representan únicamente al colectivo médico. Esta actuación ha sido señalada como el factor que ha unido a las organizaciones sindicales, creando un "frente común" al que, según denuncian, no se le ha dejado otra alternativa que la convocatoria de huelga.
Los sindicatos han sido muy críticos con la postura del Gobierno, afirmando que la "falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno". La movilización indefinida busca exigir al Ministerio un nuevo Estatuto Marco que mejore de forma equitativa las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios.