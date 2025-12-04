La sanidad pública convoca una huelga indefinida a partir de enero por el rechazo del Estatuto Marco

Las cinco principales organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación del Estatuto Marco del personal estatutario (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) a una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero.

La medida de presión se repetirá cada martes de forma continuada, "mientras sea necesario", como respuesta a lo que consideran una falta de voluntad por parte del Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco que sea "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".

La secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, ha explicado en rueda de prensa que el Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo que incluya a todos los profesionales, poniendo fin a casi tres años de negociaciones.