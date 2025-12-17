Los sindicatos médicos rechazan la última oferta de Sanidad sobre el estatuto marco y abandonan la mesa de negociación

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado este miércoles de la reunión con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación. Los dos colectivos, que siguen reclamando un estatuto exclusivo para los médicos, mantienen así la huelga convocada para los días 15 y 16 de enero.

Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde). "Se nos ha faltado al respeto, se nos ha cambiado el orden del día de la reunión que teníamos para esta tarde, y el Ministerio se ha negado tener a bien dos mesas de negociación paralelas", ha asegurado Víctor Pedrera, portavoz de CESM, en declaraciones recogidas por RNE.

El Ministerio de Sanidad lamenta especialmente que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.