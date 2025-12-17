Los sindicatos médicos rechazan la última oferta de Sanidad sobre el estatuto marco y abandonan la mesa de negociación
- La reunión ha durado apenas 20 minutos, ante la negativa del Ministerio de mantener negociaciones paralelas
- CESM y SMA piden un estatuto propio y mantienen la convocatoria de huelga para los días 15 y 16 de enero
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado este miércoles de la reunión con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación. Los dos colectivos, que siguen reclamando un estatuto exclusivo para los médicos, mantienen así la huelga convocada para los días 15 y 16 de enero.
Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde). "Se nos ha faltado al respeto, se nos ha cambiado el orden del día de la reunión que teníamos para esta tarde, y el Ministerio se ha negado tener a bien dos mesas de negociación paralelas", ha asegurado Víctor Pedrera, portavoz de CESM, en declaraciones recogidas por RNE.
El Ministerio de Sanidad lamenta especialmente que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.
Un estatuto marco exclusivo para los médicos
La cuestión del estatuto propio ha sido la clave de las negociaciones, que la ministra de Sanidad, Mónica García, celebró parcialmente tras alcanzar un preacuerdo el lunes con los cinco sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco: Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde. Este acercamiento permitió suspender temporalmente la huelga indefinida del personal del Sistema Nacional de Salud prevista para el 27 de enero.
Sin embargo, CESM y SMA han mantenido sus reivindicaciones de un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo para médicos, así como una clasificación profesional adecuada, regulación de la jornada y guardias, declaración de la medicina como profesión de riesgo y la eliminación de la movilidad forzosa.
El martes, la ministra de Sanidad insistía en que que un estatuto exclusivo para los médicos “es inviable”, ya que excluiría al resto de profesionales sanitarios. En declaraciones al programa 24 Horas de RNE, García explicaba que sí es posible incorporar un reconocimiento específico de los médicos dentro de un estatuto común, pero no crear un marco propio solo para el colectivo médico, porque este dejaría "fuera al resto de profesionales".