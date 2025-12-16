La ministra de Sanidad reitera que un estatuto propio de los médicos "es inviable"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este martes que un estatuto exclusivo para los médicos “es inviable”, ya que excluiría al resto de profesionales sanitarios. En declaraciones al programa 24 Horas de RNE, García ha explicado que sí es posible incorporar un reconocimiento específico de los médicos dentro de un estatuto común, pero no crear un marco propio solo para el colectivo médico, porque este dejaría "fuera al resto de profesionales sanitarios". Este es precisamente uno de los principales puntos de discordia con ciertos sindicatos del sector, que podrían retomar la huelga indefinida a pesar del preacuerdo del lunes.

La cuestión del estatuto propio ha sido la clave de las negociaciones con los sindicatos, que la ministra celebró parcialmente tras alcanzar un preacuerdo el lunes con los cinco sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco: Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde. Este acercamiento ha permitido suspender temporalmente la huelga indefinida del personal del Sistema Nacional de Salud prevista para el 27 de enero e incluye medidas como la jornada laboral de 35 horas semanales, la posibilidad de jubilación parcial y anticipada para algunas categorías, y la eliminación de guardias de 24 horas, entre otras mejoras.

Sin embargo, sindicatos médicos como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantienen sus reivindicaciones de un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo para médicos, así como una clasificación profesional adecuada, regulación de la jornada y guardias, declaración de la medicina como profesión de riesgo y la eliminación de la movilidad forzosa. Ambos han advertido que, si no se atienden sus demandas, podrían retomar la huelga indefinida, aunque mantienen la voluntad de negociar en la reunión prevista para este miércoles.

En paralelo, García ha defendido su gestión ante la reprobación aprobada este martes en el Pleno del Senado, impulsada por el PP con apoyo de Vox y UPN, asegurando sentirse “orgullosa” de su labor y explicando que su propuesta del Estatuto Marco busca mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, garantizando descansos, formación, docencia y limitando la sobrecarga de las jornadas.