Sanidad consultará con los sindicatos si retira el estatuto marco como ha pedido el PP

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que consultará con los sindicatos si retira el borrador del estatuto marco- por el que los médicos han ido a la huelga esta semana- tal y como ha pedido el PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes. A juicio de la ministra, que defiende "a capa y espada" el estatuto, retirarlo supondría "eliminar todas las mejoras que introduce para los profesionales sanitarios".

En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha dicho que "sería una pena retirarlo", pero ha añadido que el Ministerio no puede decidir solo y por eso someterá el lunes la petición del PP a los sindicatos, en la reunión sobre el estatuto marco que tienen prevista para desencallar la situación.

Las comunidades gobernadas por el PP han exigido que retire el estatuto marco "de la vergüenza", que ha puesto todo el sistema sanitario y a sus profesionales "patas arriba" y "haga las cosas bien", en palabras de la consejera madrileña, Fátima Matute, que ha hablado en nombre de todas las comunidades que ha recordado que los médicos afrontan este viernes su cuarto y último día de huelga y que van a recordar a Mónica García como una "traidora" y como "una cobarde".

En opinión de la consejera, la reforma de la ley se ha tratado "mal" desde el Ministerio, por lo que le ha emplazado a empezar a hacer "las cosas bien, que empiece a hablar con las comunidades, con los técnicos, que haga un diagnóstico de cómo está el Sistema Nacional de Salud antes de empezar a hacer nada".

Por otra parte, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama la comparecencia parlamentaria de la ministra "para que dé explicaciones sobre el caos provocado" en la sanidad, y solicita al Gobierno que convoque el Foro Marco para el Diálogo Social para abordar una nueva propuesta de renovación del estatuto marco que reúna un "consenso real" tanto de profesionales sanitarios como de las comunidades.

Sanidad insiste: no puede haber un estatuto propio de médicos Antes de la reunión la ministra había mostrado su disposición a seguir dialogando "con los brazos abiertos" con todos los sindicatos para llegar a un acuerdo con el estatuto marco, pero ha insistido en que no puede conceder uno propio a médicos y facultativos como exigen estos profesionales. Mónica García ha recordado que este jueves el Ministerio se reunió con el Comité de Huelga conformado por los sindicatos médicos CESM y SMA, en la que se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo día 17 para tratar de desencallar la situación. Sanidad negocia el Estatuto Marco y plantea una reducción de las guardias "que no tendrán que recuperarse" Pero la ministra ha reiterado que en el borrador ya están "absolutamente todas" las reivindicaciones que el Ministerio tiene capacidad de incorporar, como la reducción de las guardias de 24 horas. "Nunca más guardias de 24 horas: así lo dice el texto, y lo decía ya hace un año que se iban a reducir de 24 a 17 horas" y, además, sin deuda horaria, ha enfatizado. "Las dos únicas cosas que de alguna manera faltan y que en las que Ministerio tenemos incapacidad para poder introducir es la demanda de un estatuto propio, porque dejaría fuera de las demandas y de las mejoras al el resto de profesionales" y porque sus reivindicaciones caben "perfectamente en el capítulo propio de los médicos que tiene el estatuto marco".