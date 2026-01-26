Sanidad alcanza un acuerdo con los sindicatos para desbloquear el nuevo Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad ha alcanzado este lunes un acuerdo con los principales sindicatos del sector para desbloquear el nuevo Estatuto Marco. "Hoy es un día grande para nuestro sistema de salud. Han sido muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado la titular de esta cartera, Mónica García, en una rueda de prensa.

"Ha habido negociaciones difíciles y momentos tensos, pero hay que poner de manifiesto que el diálogo es el único camino", ha añadido García. El acuerdo, que lleva negociándose tres años, no ha contentado a todos.

Antes de este anuncio, uno de los sindicatos médicos ha avanzado a EFE que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error". Los sindicatos médicos habían convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para exigir una regulación específica para este colectivo y mejoras laborales.

El acuerdo tendrá que ser aprobado primero como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y después superar el trámite parlamentario para entrar en vigor.