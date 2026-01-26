Sanidad alcanza un acuerdo con los sindicatos para desbloquear el nuevo Estatuto Marco
- "Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renovarse 22 años", ha afirmado Mónica García
- Uno de los sindicatos médicos critica que se sienten "infrarrepresentados" y que el acuerdo les parece un "grave error"
El Ministerio de Sanidad ha alcanzado este lunes un acuerdo con los principales sindicatos del sector para desbloquear el nuevo Estatuto Marco. "Hoy es un día grande para nuestro sistema de salud. Han sido muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado la titular de esta cartera, Mónica García, en una rueda de prensa.
"Ha habido negociaciones difíciles y momentos tensos, pero hay que poner de manifiesto que el diálogo es el único camino", ha añadido García. El acuerdo, que lleva negociándose tres años, no ha contentado a todos.
Antes de este anuncio, uno de los sindicatos médicos ha avanzado a EFE que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error". Los sindicatos médicos habían convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para exigir una regulación específica para este colectivo y mejoras laborales.
El acuerdo tendrá que ser aprobado primero como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y después superar el trámite parlamentario para entrar en vigor.
Las novedades del acuerdo: fin a las guardias de 24 horas
Según la ministra, con este acuerdo se ponen fin a las guardias de 24 horas, se introducen límites reales a las jornadas y se logran descansos "dignos" y mejorar la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. "He trabajado dentro, sé perfectamente dónde está el enfado y la sensación de injusticia, ojalá cuando acabé la residencia en 2004 tuviera un texto como este y hubiera podido trabajar con este marco legal", ha explicado la titular de Sanidad, que antes había sido médica en el sistema público.
Con este nuevo Estatuto Marco se hacen obligatorias las oposiciones cada dos años y se pone "fin a la precariedad e inestabilidad", según García. Las guardias voluntarias máximas se reducen desde 24 horas a 17 horas, sin deuda horaria y con reducción proporcional de la jornada ordinaria. Cada servicio elegirá cómo serán las guardias.
Habrá exención de guardias y jornadas nocturnas a partir de 55 años y en supuestos legales como embarazo, cuidado de hijos o enfermedad. Se introduce la regulación de las guardias localizadas y el teletrabajo. El horario semanal máximo se limitará a 45 horas.
Se incorpora la figura del estatutario investigador, para que los investigadores, "los eternos olvidados del sistema de salud", tengan su papel reconocido.