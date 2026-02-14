Real Madrid - Real Sociedad, en directo el partido de la jornada 24 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de la jornada 24 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que se disputa este sábado a partir de las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación de la Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Zubeldía, Jon Martín, Aihen; Gorrotxa, Yangel Herrera; Marín, Carlos Soler, Wesley y Oyarzabal.

El Madrid defiende su racha en liguera, donde puede ponerse líder provisional a la espera de lo que haga el lunes el FC Barcelona en su jornada. Los blancos se aferran allí donde muestran regularidad con la mente puesta en la eliminatoria de acceso a los octavos de la Champions League contra el Benfica. Enfrente estará una Real Sociedad que llega con euforia tras haberse adelantado en su semifinal de Copa del Rey contra el Athletic Club, gracias a un tanto de Turrientes en el Nuevo San Mamés. Además, desde la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo al banquillo se han convertido en el mejor equipo en lo que va de año 2026 transcurrido.

Mucha moral van a necesitar los 'txuri urdin' para contrarrestar el mal fario que parece acompañarles en sus visitas al Santiago Bernabéu. Sólo cuatro victorias en 78 visitas ligueras, con 18 empates como máxima renta, suponen un hándicap que los donostiarras cargan en su mochila. La última victoria blanquiazul data de la temporada 2018-2019, un 0-2. Sendos empates en la temporada 2020-2021 (1-1) y 2022-2023 (0-0) son los últimos resultados positivos de la Real en el Bernabéu en la última década.

En cuanto a la lista de bajas, es mayor la de la Real y más sensible la del portugués Gonçalo Guedes, que se había convertido en pieza fundamental en el esquema de Matarazzo, Take Kubo, Luka Sucic, Unai Marrero, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan. En el Madrid siguen lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham. Pero la gran duda es el 'pichichi' Kylian Mbappé, que se ha ejercitado varios días al margen del grupo. Por contra, el técnico Álvaro Arbeloa recupera al brasileño Vinicius, que la pasada jornada cumplió su sanción por acumulación de tarjetas.