Sanidad lleva a la Comunidad de Madrid a los tribunales por no tener una lista de mÃ©dicos objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la negativa del Gobierno de la Comunidad de crear un registro oficial de trabajadores sanitarios que aleguen objeción de conciencia para no participar en interrupciones voluntarias del embarazo, cumpliendo así una amenaza que ya había adelantado el año pasado la ministra Mónica García.

La demanda, interpuesta por la Abogacía del Estado ante la sala de lo contencioso-administrativo, plantea que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso no ha acatado el requerimiento efectuado por Sanidad en octubre para crear ese Registro de Personas Objetoras de Conciencia. "La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento (...) ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones", reza el texto.

Mónica García ha recordado en su cuenta de la red social X que "Ayuso llegó a decir 'váyanse a otro lado a abortar'" para denostar las quejas de la oposición sobre un sistema que, según la ministra, implica "la vulneración del derecho al aborto en la sanidad pública madrileña". "El 99% se deriva a la privada", ha lamentado al hacer balance de la distribución de estas prácticas en distintos centros.