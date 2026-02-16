El CIS acerca a Vox a cuatro puntos del PP y dispara al PSOE como primera fuerza con una ventaja de casi diez puntos

Según el CIS, el PSOE sería el partido más votado en España si se celebrasen elecciones generales, con un 32,6% de estimación de voto, dejando al PP a casi diez puntos de distancia (22,9%) y mejorando su ventaja con los 'populares'. De esta manera, el partido de Alberto Núñez Feijóo vería cada vez más lejos a los socialistas y cada vez más cerca a un Vox disparado, que llegaría al 18,9%, a tan solo cuatro puntos del PP, y es el partido que más estaría creciendo en proyección, al calor de su resultado en las últimas elecciones autonómicas celebradas estos meses.

Es la foto fija que arroja el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas y abrió un debate público sobre la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria en España, y en medio de las elecciones autonómicas de Aragón del pasado 8 de febrero. La encuesta se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, durante la recta final de la campaña electoral, y coincidió también con las inundaciones provocadas por las sucesivas borrascas que han azotado el país y afectaron sobre todo a Andalucía, y con las reacciones a la regularización de inmigrantes pactada por el Gobierno con Podemos. El margen de error es del ±1,6% para el conjunto de la muestra.

El barómetro del CIS sigue siendo la única de las grandes encuestas de estimación de voto en España que da al PSOE como ganador de unas hipotéticas elecciones generales, con una ventaja sobre el PP más grande que la que el resto de sondeos otorgan a los 'populares' sobre los socialistas. En enero, la institución presidida por el sociólogo y exdirigente socialista José Félix Tezanos colocaba al PSOE (31,7%) 8,7 puntos por delante del PP (23%) y ahora esa ventaja crece otro punto, entre las nueve décimas que ganan los socialistas y la que pierde el principal partido de la oposición. En tercera posición, Vox tenía un 17,7%, una ventaja que ahora se habría recortado.

Con la estimación de voto de febrero, Sumar sería la cuarta fuerza más votada, con un 7% (dos décimas menos que en enero), mientras que Podemos pone fin a su racha negativa y sube cuatro décimas, hasta el 3,9% de estimación de voto. Otra formación que sube es Se Acabó la Fiesta, del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, a la que el CIS estima un 2,4% del voto, seis décimas más que el mes anterior.

Entre las principales formaciones nacionalistas e independentistas, ERC tendría un 2,5% (una décima menos), por delante de Junts (1,2, dos décimas más). En cambio, Bildu perdería medio punto en solo un mes y caería al 1%, de nuevo casi empatado con el PNV (0,8%), que pierde dos décimas.

En cuanto a la valoración de líderes, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mantiene como el líder político mejor valorado (aunque ninguno de los principales líderes nacionales alcanza el aprobado), con una puntuación media de 4,23 sobre diez, una décima más que el mes pasado. En segundo lugar, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz (3,97), seguida del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una nota de 3,45, con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en cuarto lugar, con un 2,97 sobre diez, 23 centésimas más que el mes anterior, y el líder que más mejora su nota.

Pedro Sánchez es asimismo el líder preferido para ser presidente del Gobierno, para el 25,3% de los encuestados, seguido de Santiago Abascal (10,2%), por delante de quienes prefieren a Alberto Núñez Feijóo como jefe del Ejecutivo (9,9%). También aparecen en este ránking Gabriel Rufián, de ERC, citado por el 6,6%, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preferida como presidenta del Gobierno para el 5,3%.