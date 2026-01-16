Seis de cada diez espaÃ±oles creen que Trump ha puesto en peligro la paz mundial en Venezuela, segÃºn el CIS

El 61,5% de los españoles piensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en peligro la "paz mundial" con su intervención militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, frente a un 32,1% que no lo entiende así, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta revela que la mitad de los ciudadanos, el 50,3%, opina que Trump "no ha actuado correctamente" en este caso, mientras el 28,6% afirma que se ha comportado "en parte correctamente y en parte incorrectamente" y solo un 13,6% asevera que lo ha hecho "correctamente".

Es más, el muestreo del CIS apunta que una abrumadora mayoría de entrevistados, el 71,8%, está convencido que con el apresamiento y detención de Maduro, actualmente encarcelado en los EE.UU., este país ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Solo un 15,6% opina lo contrario y hay un 11,3% que contesta a esta pregunta con un "no lo sabe, tiene dudas".

El centro demoscópico público realizó las 4.006 entrevistas telefónicas de esta encuesta entre el 5 y el 10 de enero pasados, justo después de la captura de Maduro el día 3 por parte de fuerzas especiales estadounidenses.