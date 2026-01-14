Albares se reúne con tres de los ocho presos españoles liberados en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este miércoles a tres de los ocho españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya han sido repatriados a España.

"Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar", ha asegurado el ministro en la red social X. También ha agradecido la labor durante estos días de la embajada de España en el país latinoamericano.

Albares ha conversado con los españoles liberados sobre el tiempo que han pasado en prisión y su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según las imágenes publicadas por el ministro, Albares se ha reunido con el vasco José María Basoa, el canario Miguel Moreno y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. El 8 de enero fueron puestos en libertad y posteriormente repatriados cinco españoles, y este martes otros tres fueron también excarcelados.

El Gobierno de Venezuela anunció este pasado lunes la liberación de otros 116 presos políticos, con lo que el número total de excarcelados se eleva a más de 130 desde que la presidenta "encargada" del país tras el secuestro de Nicolás Maduro por EE.UU., Delcy Rodríguez, dio la orden la semana pasada. Según la organización Foro Penal, sin embargo, sólo confirma la liberación de 72 presos hasta la tarde del miércoles.