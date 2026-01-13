Albares anuncia que Venezuela ha liberado a otros tres presos españoles

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes fueron liberados otros tres presos españoles en Venezuela.

Los tres liberados tienen doble nacionalidad. "Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo saldrá de Venezuela rumbo a España y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España", ha explicado Albares en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.