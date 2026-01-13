Albares anuncia que Venezuela ha liberado a otros tres presos españoles
- Fueron liberados el lunes y todos tienen doble nacionalidad
- En total, ocho españoles han sido liberados desde el comienzo de las excarcelaciones
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes fueron liberados otros tres presos españoles en Venezuela.
Los tres liberados tienen doble nacionalidad. "Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo saldrá de Venezuela rumbo a España y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España", ha explicado Albares en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.
Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.
Ocho españoles liberados en total
Con estos tres liberados, en total son ocho los españoles excarcelados de las prisiones de Venezuela. El pasado viernes aterrizaron en Madrid Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona y la activista con doble nacionalidad Rocío San Miguel. Uno de los liberados este lunes es Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de Sanmiguel, según anunció la ONG Foro Legal. Los nombres de los otros dos se desconocen por el momento.
El Gobierno de Venezuela anunció este pasado lunes la liberación de otros 116 presos políticos, con lo que el número total de excarcelados se eleva a 133 desde que la presidenta "encargada" del país tras el secuestro de Nicolás Maduro por EE.UU., Delcy Rodríguez, dio la orden la semana pasada.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el pasado día 8 de enero el inicio del proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz". Familiares y ONG, sin embargo, critican la lentitud de las liberaciones y la falta de información oficial.