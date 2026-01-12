Trump se autoproclama "presidente interino de Venezuela" en una imagen manipulada de Wikipedia

Donald Trump se autoproclama presidente de Venezuela con una imagen falsa. RTVE Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a recurrir a la desinformación visual para marcar su agenda política. Este domingo, el mandatario ha publicado en su red social, Truth Social, una imagen manipulada de su propio perfil en Wikipedia en la que se le atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" con fecha de enero de 2026.

A pesar del impacto de la publicación, se trata de un montaje: la página oficial de la enciclopedia colaborativa no registra tales cambios y mantiene su cargo real como presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que Trump utiliza imágenes retocadas o vídeos generados por Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de generar polémica o reforzar su narrativa internacional.

Amenazas a Delcy Rodríguez En declaraciones ofrecidas a los periodistas a bordo del avión presidencial, Trump ha confirmado su intención de viajar a territorio venezolano para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque ha matizado que el encuentro se producirá "en algún momento". Del arresto de Obama al resort en Gaza: radiografía de los contenidos creados con IA que difunde Trump en redes Javier Menasalvas, Blanca Bayo A pesar de afirmar que Washington "se está llevando muy bien con el liderazgo" actual del país tras la caída del chavismo, el tono de Trump ha sido marcadamente beligerante hacia Rodríguez. El presidente estadounidense advirtió que la mandataria "probablemente afrontaría una situación peor que la de Maduro" si decide no cooperar con las exigencias de la Casa Blanca. Uno de los ejes centrales de esta cooperación es el sector energético. Trump ha confirmado el inicio de un flujo masivo de crudo hacia el norte: "Ella nos preguntó si podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije: sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos". El objetivo declarado de la administración Trump es revitalizar la industria petrolera venezolana para comercializar parte de su producción bajo supervisión estadounidense. Trump pide a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela y ella invita a EE.UU. a una "agenda de cooperación" RTVE.es