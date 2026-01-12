Trump se autoproclama "presidente interino de Venezuela" en una imagen manipulada de Wikipedia
- El mandatario asegura que el petróleo venezolano ya viaja hacia EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro
- Advierte a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de que sufrirá lo mismo que su predecesor si no coopera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a recurrir a la desinformación visual para marcar su agenda política. Este domingo, el mandatario ha publicado en su red social, Truth Social, una imagen manipulada de su propio perfil en Wikipedia en la que se le atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" con fecha de enero de 2026.
A pesar del impacto de la publicación, se trata de un montaje: la página oficial de la enciclopedia colaborativa no registra tales cambios y mantiene su cargo real como presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que Trump utiliza imágenes retocadas o vídeos generados por Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de generar polémica o reforzar su narrativa internacional.
Amenazas a Delcy Rodríguez
En declaraciones ofrecidas a los periodistas a bordo del avión presidencial, Trump ha confirmado su intención de viajar a territorio venezolano para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque ha matizado que el encuentro se producirá "en algún momento".
A pesar de afirmar que Washington "se está llevando muy bien con el liderazgo" actual del país tras la caída del chavismo, el tono de Trump ha sido marcadamente beligerante hacia Rodríguez. El presidente estadounidense advirtió que la mandataria "probablemente afrontaría una situación peor que la de Maduro" si decide no cooperar con las exigencias de la Casa Blanca.
Uno de los ejes centrales de esta cooperación es el sector energético. Trump ha confirmado el inicio de un flujo masivo de crudo hacia el norte: "Ella nos preguntó si podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije: sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos". El objetivo declarado de la administración Trump es revitalizar la industria petrolera venezolana para comercializar parte de su producción bajo supervisión estadounidense.
Detalles sobre la captura de Maduro
El presidente también se ha referido a la situación de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Según el relato de Trump, en el momento de su detención junto a su esposa, Cilia Flores, el líder chavista "levantó su mano y se rindió", calificando el gesto como "lo correcto".
Ambos se encuentran actualmente en el centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y corrupción. Trump ha mostrado su total confianza en el juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, y ha calificado la acusación de "infalible". "Es responsable de la muerte de millones y millones de personas", ha afirmado Trump ante la prensa.
En el mismo vuelo presidencial se encontraba el senador republicano Lindsey Graham, quien reforzó la postura del mandatario con un lenguaje contundente: "Maduro eligió desafiar a Trump y al Ejército estadounidense, y su trasero está ahora en la cárcel, que es donde merece estar".