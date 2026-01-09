Los cinco españoles excarcelados en Venezuela aterrizan en Madrid y son llevados a su "destino" por las autoridades
- Los excarcelados son Miguel Moreno, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel
Tras meses e incluso años encerrados en cárceles venezolanos, los cinco presos españoles liberados ya están en nuestro país. Este viernes han aterrizado en el aeropuerto de Madrid Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona y la activista con doble nacionalidad Rocío San Miguel.
En la terminal de llegadas se han concentrado multitud de medios de comunicación y también algunos amigos de San Miguel, ansiosos por ver a esta abogada que lleva detenida casi dos años. Ilse Quejada es una de ellas. Tras un encarcelamiento "muy duro", en el que apenas han tenido comunicación con ella, espera que ahora lleguen "días de unión familiar, de reencuentro con su familia y seres queridos".
También espera que reciba una "atención digna de médicos". Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada. Los presos excarcelados serán recibidos por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.
Meses o años de espera para este momento
El jueves, el Gobierno venezolano anunció la liberación de un "número importante" de presos nacionales e internacionales, como un "gesto de paz unilateral". Entre los reclusos liberados por Venezuela se encuentra el periodista canario Miguel Moreno, detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba.
También han sido excarcelados los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, detenidos en septiembre de 2024 cuando se encontraban haciendo turismo en la región amazónica venezolana. Según el entonces presiente Nicolás Maduro, eran agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia y planeaban "actos terroristas", algo que ha negado el Gobierno español. Mientras, el valenciano Ernesto Gorbe fue detenido en diciembre del 2024 acusado de tener su visa vencida.