Tras meses e incluso años encerrados en cárceles venezolanos, los cinco presos españoles liberados ya están en nuestro país. Este viernes han aterrizado en el aeropuerto de Madrid Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona y la activista con doble nacionalidad Rocío San Miguel.

En la terminal de llegadas se han concentrado multitud de medios de comunicación y también algunos amigos de San Miguel, ansiosos por ver a esta abogada que lleva detenida casi dos años. Ilse Quejada es una de ellas. Tras un encarcelamiento "muy duro", en el que apenas han tenido comunicación con ella, espera que ahora lleguen "días de unión familiar, de reencuentro con su familia y seres queridos".

También espera que reciba una "atención digna de médicos". Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada. Los presos excarcelados serán recibidos por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.