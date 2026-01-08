El chavismo anuncia la liberación de "un número importante" de presos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves el inicio de un proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz".

Rodríguez, que ha comparecido ante los medios, ha explicado que las liberaciones, de las que no ha dado detalles, arrancan "desde este mismo momento". Según el hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se trata de una iniciativa "unilateral" por parte de las autoridades chavistas, que aspiran a dar pasos hacia la convivencia "sin distinción de tintes políticos".

"Todas y todos somos venezolanas y venezolanos. Todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno", ha dicho en la comparecencia, en la que ha dado las gracias al expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar por su papel en este proceso.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en el grupo de personas liberadas figuran ciudadanos españoles, aunque no ha especificado detalles. Según ha podido saber RTVE, se trata de al menos seis personas.

El Gobierno español está en contacto con la Embajada en Caracas, "lista" ya para "prestar toda la asistencia necesaria", ha explicado Albares en el programa 'Malas Lenguas'.

