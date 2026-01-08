El PP pide que Sánchez comparezca en un pleno extraordinario del Congreso para hablar de Venezuela
- Los populares también quieren que Sánchez dé explicaciones sobre corrupción
- La decisión corresponde a la Diputación Permanente, al no haber sesiones ordinarias en enero
El Partido Popular ha pedido a la presidencia del Congreso de los Diputados que reúna a la Diputación Permanente de la Cámara Baja para debatir la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez informe sobre las actuaciones del Gobierno español en Venezuela" y rinda cuentas sobre "la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido".
La actividad parlamentaria ordinaria se detiene durante el mes de enero, por lo que las decisiones del legislativo recaen en la Diputación Permanente. Es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ya sea por vacaciones o disolución. Y cumple un papel de sustituto del Pleno garantizando la continuidad del poder legislativo.
Por ese motivo, el PP ha pedido que se convoque una reunión de la misma para debatir la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso en la que Sánchez explique "las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de España para lograr la plena restauración del orden democrático en Venezuela" y "conseguir la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre ellos más de veinte ciudadanos españoles".
Los populares quieren, además, que Sánchez desvele como va a garantizar "el respeto al mandado popular expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024" en Venezuela, "promoviendo una transición política real y efectiva con el concurso imprescindible del legítimo Presidente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado".
El PP también pide que Sánchez también hable ante el pleno de corrupción
Los populares quieren que la Diputación Permanente de la Cámara Baja pida al presidente del Gobierno que en esa comparecencia también "rinda cuentas de la escalada de casos de corrupción que afectan a su gobierno y su partido".
Reiteran esta petición, que dicen ya se hizo en diciembre, "ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado".
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha se ha referido desde Málaga a estas dos solicitudes de su grupo en la Cámara Baja y ha advertido que en en 2026 van a seguir sin pasar "ni media" al Gobierno de Sánchez. Los populares pretenden que Sánchez hable del "papel estelar que está teniendo en la plena restauración del orden democrático en Venezuela".
Bendodo ha denunciado que "todo lo que hace el Gobierno con Venezuela huele a corrupción" y ha hecho referencia a las detenciones del presidente y director de Plus Ultra, compañía "a la que el Gobierno rescató tras la mediación de (José Luis Rodríguez) Zapatero". Además, ha aludido al arresto de un empresario que "casualmente" era cliente de la agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero.
"Todo esto no puede ser por casualidad, el círculo se cierra", ha añadido, para subrayar que el PP ha pedido que se investigue si la SEPI benefició al régimen de Nicolás Maduro con el rescate de esta compañía investigada por blanqueo de capitales.
El PP tiene claro "que Venezuela está mejor sin Maduro, que Rusia estaría mejor sin (Vladímir) Putin y que España estaría mejor sin Sánchez", algo que Bendodo cree que "cualquier español" compartiría con ellos.
En cuanto a la petición de comparecencia sobre corrupción, que ya fue rechazada una vez en el Congreso, ha indicado que el presidente del Gobierno debe explicar "el amor fraternal" que dedicaba al exministro José Luis Ábalos "horas antes" de la detención de Koldo. Ha lamentado que cuando fue al Senado dijera que "no se acordaba" de él: "De te quiero como un amigo a ser un gran desconocido", ha dicho.