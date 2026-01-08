El PP pide que Sánchez comparezca en un pleno extraordinario del Congreso para hablar de Venezuela

El Partido Popular ha pedido a la presidencia del Congreso de los Diputados que reúna a la Diputación Permanente de la Cámara Baja para debatir la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez informe sobre las actuaciones del Gobierno español en Venezuela" y rinda cuentas sobre "la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido".

La actividad parlamentaria ordinaria se detiene durante el mes de enero, por lo que las decisiones del legislativo recaen en la Diputación Permanente. Es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ya sea por vacaciones o disolución. Y cumple un papel de sustituto del Pleno garantizando la continuidad del poder legislativo.

Por ese motivo, el PP ha pedido que se convoque una reunión de la misma para debatir la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso en la que Sánchez explique "las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de España para lograr la plena restauración del orden democrático en Venezuela" y "conseguir la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre ellos más de veinte ciudadanos españoles".

Los populares quieren, además, que Sánchez desvele como va a garantizar "el respeto al mandado popular expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024" en Venezuela, "promoviendo una transición política real y efectiva con el concurso imprescindible del legítimo Presidente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado".