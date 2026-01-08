Sánchez propondrá al Congreso desplegar también tropas de paz en Palestina cuando se avance en la pacificación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados para "desplegar tropas de paz en Palestina cuando se avance en esas tareas de pacificación y reconocimiento de los dos estados". Así lo ha indicado durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha reunido en Madrid a la mayoría de los 130 embajadores españoles.

Ante ellos, el presidente del Gobierno ha asegurado que igual que España seguirá apoyando a Ucrania "el tiempo necesario", nuestro país también "debe participar en la reconstrucción de Palestina", donde la situación "sigue siendo intolerable".

"La paz exige aplicar de una vez por todas esa solución de dos estados" así como la entrada de ayuda humanitaria y el cumplimiento del alto el fuego alcanzado por las partes y que, según ha dicho, Israel está violando. El presidente del Gobierno ha insistido en que "un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región, también desde el punto de vista geopolítico y geostratégico, para nuestro continente y para nuestro país".