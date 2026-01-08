Sánchez propondrá al Congreso desplegar también tropas de paz en Palestina cuando se avance en la pacificación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados para "desplegar tropas de paz en Palestina cuando se avance en esas tareas de pacificación y reconocimiento de los dos estados". Así lo ha indicado durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha reunido en Madrid a la mayoría de los 130 embajadores españoles.
Ante ellos, el presidente del Gobierno ha asegurado que igual que España seguirá apoyando a Ucrania "el tiempo necesario", nuestro país también "debe participar en la reconstrucción de Palestina", donde la situación "sigue siendo intolerable".
"La paz exige aplicar de una vez por todas esa solución de dos estados" así como la entrada de ayuda humanitaria y el cumplimiento del alto el fuego alcanzado por las partes y que, según ha dicho, Israel está violando. El presidente del Gobierno ha insistido en que "un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región, también desde el punto de vista geopolítico y geostratégico, para nuestro continente y para nuestro país".
La Conferencia de Embajadores se celebra durante dos jornadas en el Ministerio de Exteriores
La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebra durante dos jornadas en la sede del Ministerio y contará con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.
También participarán también los secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes que, junto a los embajadores, abordarán los retos de la situación política internacional. Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones "basadas en el respeto del derecho internacional", y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto "de paz, democracia y convivencia", y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE.UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país.
Las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar y la posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, son otras cuestiones que saldrán en esta conferencia.
También estarán en los debates las dos grandes citas internacionales de la política exterior española: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.
