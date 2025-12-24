Sánchez agradece a los militares españoles en el exterior su labor por la paz: "Las amenazas a Europa no cesan"
- El presidente del Gobierno ha estado acompañado por la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor
- Más de 20.000 efectivos españoles se han desplegado en misiones este 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene a esta hora la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior, más de 20.000 en 2025, a los que ha trasladado su "profunda gratitud y reconocimiento" por la labor que desempeñan por la seguridad y la "paz internacional". Las "amenazas a Europa no cesan", ha advertido en su intervención, tras asegurar que en el contexto internacional este ha sido un año "marcado por la incertidumbre".
La situación en Ucrania "acapara la atención internacional", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado como "fundamental" la presencia de las tropas españolas en países como Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumanía, ante el "aumento de las violaciones del espacio aéreo" mediante "vehículos tripulados de manera remota".
Al acto oficial ha contado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón.
Una labor "tan importante" en los "devastadores incendios"
En una videoconferencia con los responsables de los contingentes españoles desplegados en el exterior, Sánchez ha asegurado que los tiene "muy presentes" en su recuerdo y les ha rendido un "merecido tributo", especialmente este miércoles, en que "muchos" van a pasar la Nochebuena fuera de casa.
El esfuerzo que hacen "merece la pena", ha dicho el jefe del Ejecutivo, para mostrar la "gratitud" de España cuya bandera llevan "con orgullo".
Dentro de las fronteras de España su labor es "tan importante" y han "dado ejemplo en situaciones muy complicadas", ha dicho Sánchez, que asegura fui testigo cariño que despertaba vuestra presencia como en la lucha "contra los devastadores incendios".