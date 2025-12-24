Sánchez agradece a los militares españoles en el exterior su labor por la paz: "Las amenazas a Europa no cesan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene a esta hora la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior, más de 20.000 en 2025, a los que ha trasladado su "profunda gratitud y reconocimiento" por la labor que desempeñan por la seguridad y la "paz internacional". Las "amenazas a Europa no cesan", ha advertido en su intervención, tras asegurar que en el contexto internacional este ha sido un año "marcado por la incertidumbre".

La situación en Ucrania "acapara la atención internacional", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado como "fundamental" la presencia de las tropas españolas en países como Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumanía, ante el "aumento de las violaciones del espacio aéreo" mediante "vehículos tripulados de manera remota".

Al acto oficial ha contado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón.