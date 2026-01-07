El posible envío de tropas a Ucrania en misión de paz enfrenta al Gobierno y a sus socios

El posible envío de tropas españolas a Ucrania para garantizar la paz una vez decretado el alto al fuego está enfrentando este miércoles al Ejecutivo y a sus socios. El Gobierno defiende hacerlo como se ha hecho anteriormente en situaciones similares, mientras que los socios se oponen. Podemos lo rechaza tajantemente y Sumar plantea que sea bajo el paraguas de la ONU, algo que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, considera que no es necesario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a que militares españoles participasen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano al anunciar, tras participar en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles esta opción.

Y este miércoles, en la rueda tras el Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, como Albares, han abogado por el envío de militares españoles en misión de paz, al igual que se ha hecho en otras ocasiones.

"Hemos enviado tropas de paz a todas latitudes; ¿cómo no lo vamos a hacer a Ucrania, si estamos hablando de Europa?", se ha preguntado la portavoz. Albares, por su parte, ha advertido de que la paz en Ucrania "no afecta solo" a este país, sino que "va a marcar el futuro esquema de seguridad de los europeos y de la UE".

Sobre la ronda de consultas que llevará a cabo Sánchez con los grupos para informar de la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras cerrarse un plan de paz, Saiz ha descartado que el presidente vaya a reunirse con Vox, porque "está a las antípodas". "No tenemos nada que hablar con esa formación", ha zanjado.

"Esbozo de plan" No obstante, Albares ha querido dejar claro que de momento no hay ningún plan de envío de tropas porque, ha remarcado, todavía no hay un plan de paz en Ucrania, sino solo un "esbozo de ideas". "Veremos cómo todo se va desarrollando, lo que todo el mundo sabe es que España siempre ha estado con un papel muy importante en todas las misiones de paz", ha destacado Saiz. Albares ha considerado que el PP está "muy desubicado" en política internacional y ha asegurado que cualquier decisión que se tome se hará con consenso europeo, porque, ha defendido, la UE lleva trabajando por la paz en Ucrania y por su integridad territorial desde que empezó la invasión, y que España trabaja "unida" y "solidariamente" junto al resto de países miembros. El PP acudirá a la reunión con Sánchez pero no aclara si apoyará el envío de tropas a Ucrania

Sumar pide que el envío de tropas se haga bajo el amparo de la ONU El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha recalcado este miércoles que el envío de tropas españolas a Ucrania "solo es posible" tras un acuerdo de paz y de un mandato de Naciones Unidas, pero también tras el correspondiente respaldo del Congreso. Así, ha querido dejar claro que no apoyarán "en ningún momento" el envío de tropas a Ucrania en el caso de que exista "el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto". Sin embargo, Albares ha precisado que cuando es el propio país el que solicita el envío de tropas, en este caso Ucrania, no se necesita un mandato de Naciones Unidas que lo ampare. "Cualquier cosa que se haga en relación con la seguridad en Ucrania va siempre a respetar la legalidad internacional y una de las cosas que respeta siempre la legalidad internacional es el envío de tropas a petición del propio país", ha sostenido el ministro.