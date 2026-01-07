El PP acudirá a la reunión con Sánchez pero no aclara si apoyará el envío de tropas a Ucrania
- Bravo reitera su apoyo al pueblo ucraniano: "El PP siempre ha estado ahí"
- Los populares apoyan a los opositores en Venezuela, que "está mejor sin Maduro"
"Cuando se nos convoca, vamos y aportamos propuestas" así de tajante se ha mostrado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, tras la reunión del Comité de Dirección de su partido. Lo hacía en respuesta al anuncio del presidente del Gobierno de convocar a los partidos, a partir del lunes, para acordar un posible envío de tropas a Ucrania.
Pedro Sánchez abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania celebrada en París. Sánchez anunció que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en Ucrania.
En su comparecencia de este miércoles, Bravo no ha aclarado si el Partido Popular apoyará o no el envío de tropas. El popular ha evitado pronunciarse al respecto, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas presentes en la sala. "Lo importante no es que apoye el PP", sino los socios del Gobierno: "La posición del PP no será muy importante si el Gobierno presume de mayoría estable", ha insistido. Y ha criticado al ejecutivo por su falta de respuesta a las peticiones de información en materia de defensa. Bravo ha insistido en que el ejecutivo de Sánchez todavía "no nos ha llamado" y repite que "mientras no tengamos información no nos vamos a pronunciar".
Eso sí, el popular ha querido dejar clara la postura que su partido ha mantenido siempre, apoyando a al pueblo ucraniano. "El PP siempre ha estado ahí", ha dicho.
Preguntado sobre las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, Bravo ha recordado que la isla es "una parte de Dinamarca" y son sus ciudadanos "quienes deben elegir su estatuto". Dinamarca "es miembro de la OTAN y tiene un acuerdo de protección de la Alianza Atlántica". Por ese motivo, desde el PP expresan su apoyo al que es "un país soberano y socio de la Unión Europea".
Bravo: "Venezuela está mejor sin Maduro"
El comité de dirección de este miércoles ha sido el primero que celebraban los populares tras la invasión de Estados Unidos de Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. Bravo ha insistido en la posición del PP: "Venezuela está mejor sin Maduro" que con él. En su comparecencia, Bravo ha expresado su respeto al Estado de derecho y ha defendido la realización de un proceso electoral democrático en Venezuela. También ha dicho que el futuro del país no puede estar "vinculado a la mano derecha" de Maduro.
Según Juan Bravo, el presidente del partido ha conversado con Edmundo González y María Corina Machado "de forma continua". Ha expresado el apoyo a González como "ganador", porque dice, "es el futuro de Venezuela".
En su comparecencia, el popular también ha criticado el liderazgo del Gobierno de España en esta cuestión y ha insistido en pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela.
El PP, contra la "financiación singular" de Cataluña: "No somos Esquerra"
El vicesecretario de Hacienda popular ha insistido en que con Alberto Núñez Feijóo "España tendrá un nuevo sistema de Financiación Autonómica y de Financiación Local". Pero el Partido Popular quiere hablar de ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen con el Ejecutivo central representantes de todas las comunidades autónomas y "no en reuniones bilaterales". "No somos Esquerra", ha añadido.
Los populares se muestran contrarios a ofrecer un modelo de "financiación singular" a un territorio, algo que dicen, el gobierno hace para "asegurarse que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno y Salvador Illa presidente de la Generalitat". "Los españoles y los catalanes nos merecemos un nuevo sistema de financiación autonómica acorde al momento actual", que respete "los principios de igualdad y solidaridad de la Constitución".
Bravo hacía estas consideraciones al ser cuestionado por la reunión que este jueves mantendrán, en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Será la primera visita del líder de Esquerra Republicana de Catalunya desde que salió de prisión.
Sémper vuelve al Comité de Dirección del PP tras su baja por un cáncer
El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asistido este miércoles a la primera reunión del Comité de Dirección del partido de este 2026 tras estar varios meses fuera a causa de un cáncer. Sin embargo, no retomará aún su agenda diaria en el PP porque está pendiente de ser operado, según han indicado a Europa Press fuentes próximas al diputado 'popular'.
Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la "expectativa médica es de curación". Él mismo afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante. "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. "¡Gracias!", aseveró.
El pasado 21 de diciembre, Sémper acudió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.