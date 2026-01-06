Corina Machado reconoce que hace meses que no habla con Trump y tilda a Delcy Rodríguez de "arquitecta de la tortura"

La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las "valientes acciones" que desembocaron en la captura el sábado pasado del presidente Nicolás Maduro, aunque ha reconocido, en su primera entrevista desde los ataques, que no ha hablado con el mandatario republicano desde octubre pasado. De la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que EE.UU. está tomando como interlocutora en Caracas, se ha mostrado tajante: "el pueblo venezolano la rechaza profundamente".

"Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico", ha aseverado la política en declaraciones a Fox News.

Y ha continuado: "Es una aliada y enlace clave de Rusia, China e Irán; ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar".

El sábado, al dar detalles de la operación militar que se saldó con la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, que ya están en Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo y otros delitos, EE.UU. desveló que Rodríguez -que venía ejerciendo como vicepresidenta de Maduro de 2018- sería su interlocutora en Caracas. Al tiempo, Trump descartaba a Machado al considerar que "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país".

Este lunes, la Unión Europea pidió una transición democrática en Venezuela que incluya a Machado y Edmundo González.

En la entrevista, Machado se ha deshecho en elogios a Trump: "Ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a una tiranía", ha opinado.

"Quiero expresar hoy, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista... Es un gran paso hacia una transición democrática", ha agregado.

Y ha afirmado que no ha hablado con Trump desde el 10 de octubre, cuando se anunció el premio Nobel.