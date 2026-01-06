Corina Machado reconoce que hace meses que no habla con Trump y tilda a Delcy Rodríguez de "arquitecta de la tortura"
- En su primera entrevista tras la captura de Maduro, dice que planea volver a su país "lo antes posible"
- Asegura que en unas elecciones "libres y justas" la oposición obtendría más del 90% de los votos
La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las "valientes acciones" que desembocaron en la captura el sábado pasado del presidente Nicolás Maduro, aunque ha reconocido, en su primera entrevista desde los ataques, que no ha hablado con el mandatario republicano desde octubre pasado. De la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que EE.UU. está tomando como interlocutora en Caracas, se ha mostrado tajante: "el pueblo venezolano la rechaza profundamente".
"Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico", ha aseverado la política en declaraciones a Fox News.
Y ha continuado: "Es una aliada y enlace clave de Rusia, China e Irán; ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar".
El sábado, al dar detalles de la operación militar que se saldó con la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, que ya están en Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo y otros delitos, EE.UU. desveló que Rodríguez -que venía ejerciendo como vicepresidenta de Maduro de 2018- sería su interlocutora en Caracas. Al tiempo, Trump descartaba a Machado al considerar que "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país".
Este lunes, la Unión Europea pidió una transición democrática en Venezuela que incluya a Machado y Edmundo González.
En la entrevista, Machado se ha deshecho en elogios a Trump: "Ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a una tiranía", ha opinado.
"Quiero expresar hoy, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista... Es un gran paso hacia una transición democrática", ha agregado.
Y ha afirmado que no ha hablado con Trump desde el 10 de octubre, cuando se anunció el premio Nobel.
"Regresar a Venezuela lo antes posible"
Machado, inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular, llevaba varios meses viviendo en la clandestinidad hasta que hace unas semanas pudo escapar de Venezuela y viajar a Oslo tras recibir el Nobel. Es aliada de Edmundo González, quien para la oposición es el verdadero presidente del país tras las elecciones presidenciales de 2024, que según el chavismo ganó Maduro, pero cuyas actas siempre se negaron a hacer públicas. Los resultados fueron ampliamente cuestionados por la comunidad internacional.
"Planeo regresar a Venezuela lo antes posible", ha reiterado, aunque no ha revelado su ubicación ni más detalles sobre sus planes de volver a Venezuela, donde es buscada para ser arrestada. Y ha subrayado que la "transición debe avanzar".
"Ganamos las elecciones (en 2024) por una mayoría aplastante bajo condiciones fraudulentas. En unas elecciones libres y justas, obtendremos más del 90% de los votos", ha destacado.
En un eventual gobierno integrado por Machado, según ha explicado ella misma, Venezuela se convertiría en el centro energético de América, restauraría el estado de derecho, abriría los mercados, devolvería a los exiliados a casa y brindaría seguridad a la inversión extranjera.
El propio Trump ha indicado que la pronta convocatoria de elecciones en Venezuela no es una prioridad, mientras trabajan en devolver "la salud" al país, y ha declarado que Rodríguez está "cooperando" con las autoridades norteamericanas.
"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", ha sentenciado Trump en una entrevista telefónica con NBC News.