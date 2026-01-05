La UE pide una transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

La Comisión Europea ha pedido este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", ha afirmado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

González y Machado, ha añadido, "han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y lideraron en 2024 a la población de Venezuela a ejercer de forma pacífica su derecho a voto. Millones de venezolanos han votado por un cambio y apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa", añadió.

La toma de posición de la UE llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera en duda la capacidad de Machado para tomar las riendas del país. "No tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", afirmó en una rueda de prensa el mismo sábado, unas horas después de la operación militar para capturar a Maduro. Por ahora, la Administración Trump ha apostado porque siga en el poder el chavismo, encarnado en la figura de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Maduro "carecía de legitimidad" "Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela", ha dicho por su parte la también portavoz comunitaria Paula Pinho. Preguntada por "posibles indicaciones" de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté interesado en una transición democrática en el país, ha señalado que es una pregunta que habría que plantear al propio Trump. En el mismo contexto, ha recordado "la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU", un mensaje en el que la UE viene insistiendo desde el sábado por la mañana. En este sentido, la UE publicó el domingo, un día y medio después del ataque militar estadounidense, una declaración apoyada por 26 Estados miembros (todos menos Hungría). En ella se pedía "moderación a todos los actores" e instaba a respetar el Derecho internacional y a evitar una escalada y asegurar una "salida pacífica" a la situación.