Gran Premio de Tailandia 2026, en directo la carrera al sprint

El Gran Premio de Tailandia, que se disputa este fin de semana en el Chang International Circuit de Buriram, da la luz verde al Mundial 2026 de motociclismo con el español Marc Márquez (Ducati) dispuesto a defender su corona ante propios y extraños, con enemigos dentro de la familia, de la marca italiana y fuera de su entorno, mientras que en Moto2 y Moto3 se abren nuevos capítulos sin favoritos destacados.

En directo, la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026

Marc Márquez inicia la defensa de la corona en el mismo trazado donde el año pasado abrió el campeonato con un doblete -Sprint y carrera larga- en su estreno vestido de rojo oficial. Tras superar unos problemas estomacales en el último test, el vigente campeón llega listo para competir en un circuito que marcó el inicio de su exitoso regreso y donde aspira a seguir ampliando su idilio con Ducati.

En la pretemporada volvió a mostrarse competitivo y cerró los ensayos entre los más rápidos pese a alguna caída sin consecuencias. Pero ese último test, finalizado el 22 de febrero en Buriram, dejó pistas claras; el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) firmó un 1:28.668 que supone la vuelta más rápida jamás registrada en el trazado tailandés, quedándose incluso por debajo del ritmo del récord oficial, mientras que el japonés Ai Ogura sorprendió con la segunda posición y Marc Márquez completó el trío de cabeza.

Los tiempos confirmaron que Aprilia ha dado un paso adelante y que el campeón no tendrá margen para relajaciones, porque Jorge Martín confía en ir a más para sumarse a la Bezzecchi en esa lucha. Y dentro del universo Ducati, la competencia también aprieta. ┴lex Márquez, subcampeón el pasado curso, ya fue veloz aquí en 2025 y ha mantenido buenas sensaciones durante el invierno, mientras que Francesco Bagnaia busca dejar atrás un año irregular en el que alternó destellos con tropiezos.