Edmundo González exige la liberación de los presos políticos en Venezuela para la normalización del país

El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, ha exigido la libertad de todos los presos políticos en un vídeo publicado en sus redes sociales este domingo para pronunciarse tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

“Los acontecimientos de los últimos días, han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete, sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria por el pueblo venezolano el 28 de julio [elecciones presidenciales de 2024]”, ha señalado el líder político, exiliado en España desde septiembre de 2024.

En las últimas elecciones presidenciales en julio de 2024, Nicolás Maduro se proclamó ganador de las elecciones en Venezuela, con el 51,20% de los votos, según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el Gobierno chavista-. La oposición y varios gobiernos latinoamericanos pusieron en duda los resultados.

En aquellos comicios, Maduro obtuvo 5,1 millones de votos, por delante del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien logró 4,4 millones de votos, lo que supuso el 44% de las papeletas, en unos comicios en los que la participación se situó en un 59%. Los líderes opositores denunciaron fraude electoral y afirmaron no reconocer la reelección del líder chavista.

En el vídeo compartido a través de su cuenta en X, González Urrutia ha señalado la liberación de los "civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional" como el inicio imprescindible para una transición en el poder de Venezuela.

El opositor al régimen chavista ha defendido que la legitimidad de su causa proviene del mandato popular y del "respaldo claro" de millones de venezolanos que desean la paz; algo, que según él, "jamás será traicionado". El excandidato presidencial de la oposición venezolana, ha concluido su mensaje pidiendo la unidad de su país "para reconstruirse", para sanar, y para "garantizar que el poder nunca sea usado contra su propio pueblo".

El pasado sábado, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, emitió un comunicado. "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación", aseguraba González Urrutia, al compartir en redes el comunicado de Machado.

"Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", reclamaba Machado en el texto.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando", anunciaba la líder opositora.